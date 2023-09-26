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Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın sportmenliğe aykırı hareketi, Adana Demirsporlu futbolcu Kevin Rodrigues'in ise kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin kulüp internet sitesinde yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Atletizmde 2024 Paris'te başarılı sonuçlar için bilimsel çalışma sürecine geçildi

Atletizmde 2024 Paris'te başarılı sonuçlar için bilimsel çalışma sürecine geçildi

Federasyondan yapılan açıklamada, Süper Lig 'in 6. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle; Galatasaray, Fenerbahçe, Pendikspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor'un PFDK 'ye sevk edildiği belirtildi.

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