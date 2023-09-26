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2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma kararı aldı.

Yaralılar, tedavi için çevredeki hastanelere sevk edildi.

Sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye ordusunun düzenlediği saldırıda, 2'si çocuk 4’ü kadın toplam 10 sivil yaralandı.

Hama'nın kuzeybatısında Curin köyünde konuşlu Suriye ordusu ve destekçileri, İdlib’in güneybatısındaki Cisr eş-Şuğur ilçesine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

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