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Ekipler, Çeşme ilçesi açıklarında, İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yattaki 112 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçısını da yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmen lerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

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