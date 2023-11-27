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G.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hakkında "müstehcenlik" suçundan işlem yapılan G.D, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, G.D. (35) isimli kadının bir sosyal medya platformu üzerinden açtığı canlı yayınla müstehcen içerikli videolar paylaşması üzerine harekete geçti.

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