KABİL (AA)

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yakın zamanda Wagah Sınır Kapısı'ndan Hindistan'a girmek üzere olan Afgan tüccara ait incir yüklü kamyonun, Pakistan polisine yakın noktada yakıldığı belirtilerek, bu eylemin endişe ve güvensizlik yarattığı bildirildi.

Son günlerde Pakistan hükümetinin, Karaçi Limanı'nda Afgan ürünleriyle dolu yüzlerce konteyneri durdurduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, Pakistan hükümetinin sık sık Karaçi Limanı'nda engeller yarattığı ve "yersiz bahanelerle" sınır kapılarını kapattığı, bunun da tarafların ekonomisini olumsuz etkilediği iddia edildi.

Torham Sınır Kapısı'nın iki tarafındaki insanların mağdur olduğu belirtilen açıklamada, politik sorunların ekonomiyi etkilememesi ve sorunların diplomasiyle çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Pakistan ile Taliban sınır güçleri arasında çatışma çıkmıştı

6 Eylül Çarşamba günü, Pakistan ile Taliban sınır güçleri arasında çatışma çıkmış, ardından Pakistan, Torham Sınır Kapısı'nı kendi tarafından kapatmıştı.

Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırda Taliban güçlerinin daha önce inşa edilen kontrol noktasında onarım çalışması yaptığı sırada Pakistan askerlerince ateş açıldığı öne sürülmüştü.

Açıklamada, Taliban mensuplarına ateş açılması ve Torham Sınır Kapısı'nın kapalı tutulmasının iyi komşuluk ilişkilerine aykırı olduğu belirtilmişti.

Taliban'ın Afganistan yönetimine gelmesinin ardından taraflar arasında zaman zaman sınır anlaşmazlığı nedeniyle çatışmalar yaşanıyor ve sınır kapıları bir süreliğine kapatılıyor.