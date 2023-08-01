İSTANBUL- Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu konser maratonuna devam ediyor.

Tan Taşçı Seyircisi Adeta Taraftar Gibiydi.

Tan Taşçı, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen "Harbiye Açık Hava" konserleri kapsamında iki gece üst üste sahnedeydi.

Biletleri günler öncesinden tükenen 30-31 Temmuz ve 3-4 Ağustos konserleri için İstanbul'a dönen Taşçı'ya müzik severler büyük

ilgi gösterdi. Binlerce İstanbullu adeta fanatik taraftarlar gibi uzun kuyruklar oluşturup, her Tan Taşçı şarkısına tezahü ratlarla eşlik etti.

"Bu Seri Mutlu Başladı."

2023 yaz sezonunda "Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu" konsepti ile yola çıkan ve sahnesini üniversite öğrencilerden oluşan 25 kişilik koro ile paylaşan sanatçı, kendine has tarzı, özgün sahnesi ve performansı ile eşsiz yaz gecelerine imza atmaya devam ediyor.

Her konserinde çiftlerin evlilik tekliflerine tanıklık ettiğini söyleyen Taşçı; "Bu seri mutlu başladı. Bugüne kadar kaç evlilik teklifine şahit olduk bilmiyorum ama şimdi tam zamanı çıksın yüzükler." dediği anda 3 çift daha evlilikte ilk adımını Tan Taşçı konserinde attı.

Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu, Bayhan Müzik organizasyonuyla İstanbul, Antalya, Alanya, Kuşadası, Marmaris, İzmir, Bursa, Bodrum konserleri ile turneye devam edecek.

HABER: METE YILMAZ