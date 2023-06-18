GAZİANTEP- Biletleri aylar öncesinden biten Antep ve Adana konserleri için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Taşçı'yı her iki ilde de binlerce müziksever karşıladı. Sahnesini konservatuar öğrencilerinden oluşan 25 kişilik koro ile paylaşan sanatçı, kendine has tarzı, özgün sahnesi ve performansı yine adından söz ettirdi. Tan Taşçı ve Başkanlar Korosu, Türkiye turnesine Bayhan Müzik organizasyonuyla devam edecek. Klasikleşen Harbiye serisi için ise Taşçı, 24-25 Haziran'da İstanbul'da tekrar sahnede olacak.

HABER: METE YILMAZ