Can dostlar, iyi ki varsınız!

Sizin duygularınız,Facebook’un sanal ve duygusuz ortamından öyle güzel geliyor ki;

başkaları da var benim gibi düşünen hissediyorum;huzur buluyorum…

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Tarihte bugün önemli yine!

1919'da Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarını işgal ve bölüşme için yapılmış olan Paris Barış Konferansında:İtilaf Devletleri Güzel İzmir'imizi yunanlıların işgal etmesine karar verir.

Karanlık bir gündür İzmir'im için.

Aydınlık için 1922'ye kadar bekleyecektir.

10 Mayıs 1920 tarihinde,

Mustafa Kemal TBMM 'de Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Grubu’nu kurar

ve Başkanlığına da Mustafa Kemal seçilir.

Mekanları cennet,Ruhları şad olsun VATAN İÇİN ÖLENLERİN!

Tarih iyinin de kötünün de habercisidir.