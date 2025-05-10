Can dostlar, iyi ki varsınız!

Sizin duygularınız,Facebook’un sanal ve duygusuz ortamından öyle güzel geliyor ki;

başkaları da var benim gibi düşünen hissediyorum;huzur buluyorum…

Tarihte bugün önemli yine!

1919'da Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarını işgal ve bölüşme için yapılmış olan Paris Barış Konferansında:İtilaf Devletleri Güzel İzmir'imizi yunanlıların işgal etmesine karar verir.

Karanlık bir gündür İzmir'im için.

Aydınlık için 1922'ye kadar bekleyecektir.

…

10 Mayıs 1920 tarihinde,

Mustafa Kemal TBMM 'de Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Grubu’nu kurar

ve Başkanlığına da Mustafa Kemal seçilir.

Mekanları cennet,Ruhları şad olsun VATAN İÇİN ÖLENLERİN!

Tarih iyinin de kötünün de habercisidir.