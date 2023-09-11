Haber: Damla Oya Erman

Bu çarpma, 110 katlı gökdelenin 80. katına yakın bir yerde büyük bir yanık delik bıraktı ve anında yüzlerce kişinin ölmesine neden oldu ve daha yüksek katlarda mahsur kalan yüzlerce kişiyi kurtarmanın önünde engel oluşturdu.

Kule ve ikizi tahliye edilmeye başlandığında, televizyon kameraları başlangıçta garip bir kaza gibi görünen olayların canlı görüntülerini yayınladı. Ardından, ilk uçağın çarpmasından 17 dakika sonra, ikinci bir Boeing 767 - United Airlines Flight 175 - gökyüzünden belirdi, World Trade Center'a keskin bir dönüş yaparak ve yaklaşık olarak 60. katta çarptı. Bu çarpışma, çevredeki binaların üzerine yanık enkaz yağdıran büyük bir patlamaya neden oldu. Amerika saldırı altındaydı.

Saldırganlar, Suudi Arabistan ve birkaç diğer Arap ülkesinden gelen İslamcı teröristlerdi. Suudi firari Osama bin Laden'ın önderliğindeki El Kaide terör örgütü tarafından finanse edildikleri ve Amerika'nın İsrail'e destek vermesi, Basra Körfezi Savaşı'na katılması ve Orta Doğu'daki askeri varlığını sürdürmesi nedeniyle misilleme amacıyla hareket ettikleri iddia edildi. Teröristlerden bazıları bir yıldan fazla bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamış ve Amerikan ticari uçuş okullarında uçmaya dair dersler almışlardı. Diğerleri ise Eylül 11'den önce aylarca Amerika'ya sızdı ve operasyonda "kas gücü" olarak hareket ettiler. 19 terörist, üç Doğu Kıyısı havaalanında güvenlikten kolayca geçerek ve Kaliforniya'ya gitmekte olan dört uçağa binerek bıçaklar ve bıçaklar gibi kesici aletleri gizlice taşıdılar. Kalkıştan kısa bir süre sonra, teröristler dört uçağı ele geçirip kontrolü ele geçirdiler ve sıradan banliyö uçaklarını rehberlenmiş füzeler haline dönüştürdüler.

New York'taki olayların dehşeti karşısında milyonlarca kişi dehşet içinde izlerken, American Airlines Flight 77, Washington, D.C.'nin merkezi üzerinde dolaştı ve saat 9.37'de Pentagon askeri merkezinin batı tarafına çarptı. Boeing 757'nin yakıtı, devasa bir yangın çıkmasına ve dev beton binanın bir bölümünün yapısal çökmesine neden oldu. Pentagon'da toplam 125 askeri personel ve sivil öldü, uçağın içindeki 64 kişi de dahil.

Teröristlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri merkezine saldırmasından yaklaşık 15 dakika sonra, New York'taki kabus, World Trade Center'ın güney kulesinin dev bir toz ve duman bulutu içinde çöktüğünde daha da kötü bir hal aldı. Gökdelenin yapısal çeliği, 200 mph'yi aşan rüzgarlara ve büyük bir konvansiyonel yangına dayanacak şekilde inşa edilmiş olmasına rağmen, yanık jet yakıtı tarafından üretilen muazzam sıcaklığa dayanamadı. Saat 10.28'de, diğer Trade Center kulesi de çöktü. Dünya Ticaret Merkezi ve çevresinde yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetti, bunlar arasında şaşırtıcı bir şekilde 343 itfaiyeci ve paramedik, 23 New York Şehri polis memuru ve 37 Port Authority polis memuru da vardı; bu kişiler, binaları tahliye etmeye çalışırken daha yüksek katlarda mahsur kalan ofis çalışanlarını kurtarmak için çaba gösteriyordu. Çökme anındaki iki Dünya Ticaret Merkezi kulesinde sadece altı kişi hayatta kaldı. Yaklaşık 10 bin kişi de yaralanmalar, birçoğu ağır, nedeniyle tedavi gördü.

Aynı zamanda, New Jersey'deki Newark Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldıktan yaklaşık 40 dakika sonra dördüncü bir California'ya gitmekte olan uçak olan United Flight 93 kaçırıldı. Uçak, hava korsanlarının iddia ettiği gibi bir havaalanına dönmemekte olduğunu öğrenen yolcular, cep telefonları ve Airfone ile yerdeki kişilere olayları öğrendiler. Uçağın içindeki bir grup yolcu ve hostesler, bir ayaklanma planladı. Yolculardan biri olan Thomas Burnett, Jr., telefonda eşine "Biliyorum hepimiz öleceğiz. Bu konuda bir şeyler yapacak üçümüz var. Seni seviyorum, balım." dedi. Başka bir yolcu olan Todd Beamer, açık bir hat üzerinden "Hazır mısınız? Haydi kalkalım." dedi. Hosteslerden biri olan Sandy Bradshaw, kocasını arayarak bir mutfak köşesine kaydığını ve kaynar suyla sürahileri doldurduğunu açıkladı. Onun son sözleri şunlardı: "Herkes birinci sınıfa koşuyor. Gitmeliyim. Hoşça kal."

Yolcular, dört hava korsanıyla savaştılar ve kokpite bir yangın söndürme tüpüyle saldırdıkları tahmin ediliyor. Uçak daha sonra devrildi ve saatte 500 milin üzerinde hızla yere doğru ilerledi ve Pennsylvania'nın batısındaki kırsal bir alana saat 10.03'te çarptı. Uçaktaki 45 kişi de öldü. Hedefi bilinmiyor, ancak teoriler arasında Beyaz Saray, ABD Kongresi, Maryland'deki Camp David başkanlık dinlenme tesisi veya Doğu Sahil boyunca bulunan birkaç nükleer santral bulunuyor.

Saat 19.00'da, güvenlik endişeleri nedeniyle ülke çapında taşınan Başkan George W. Bush, Beyaz Saray'a geri döndü. Saat 21.00'de, Oval Ofis'ten televizyonda bir konuşma yaptı ve "Terörist saldırılar, en büyük binalarımızın temellerini sarsabilir, ancak Amerika'nın temelini sarsamazlar" dedi. Sonunda ABD'nin askeri yanıtına atıfta bulunarak: "Bu eylemleri gerçekleştiren teröristler ile onları barındıranlar arasında ayrım yapmayacağız." dedi.

Afganistan'daki Taliban rejimini devirmek ve orada bulunan Osama bin Laden'ın terör ağını yok etmek amacıyla başlatılan uluslararası bir çaba olan "Sonsuz Özgürlük Operasyonu," 7 Ekim 2001'de başladı. Bin Laden, 2 Mayıs 2011'de Pakistan'daki bir kompoundun baskını sırasında ABD kuvvetleri tarafından öldürüldü.