Haber: Damla Oya Erman

Jackson, dört kardeşiyle birlikte çocukken pop grubu Jackson 5'ta performans sergilemeye başladı. Grup, 1969'da "I Want You Back" adlı şarkısıyla ilk No. 1 single'ını elde etti. 11 yaşına geldiğinde Jackson televizyonda görünmeye başladı ve 14 yaşında ilk solo albümünü yayınladı.

Jackson 5'in televizyon çizgi film serisi 1970'lerin başlarında yayımlandı ve 1976'da Janet Jackson da dahil olmak üzere Jackson ailesi The Jacksons adlı bir TV çeşitlilik programı başlattı, ancak bu program yalnızca bir sezon sürdü. 70'ler boyunca medya ilgisi özellikle Michael üzerinde yoğunlaştı, yüksek sesle "ABC", "I'll Be There" ve birçok diğer Top 20 şarkısı için vokaller kaydetti.

Jackson, 70'lerde birkaç solo albüm yayınladı, ancak büyük çıkışını 1979'da Off the Wall albümüyle gerçekleştirdi. "She's Out of My Life" ve "Rock with You" da dahil olmak üzere bir albümden dört Top 10 hit alan ilk solo sanatçı oldu. Bir sonraki albümü Thriller (1983), o güne kadarki en çok satan albüm oldu ve dünya çapında yaklaşık 45 milyon kopya sattı. Bu sefer yedi adet Top 10 single elde etti ve albüm sekiz Grammy ödülü kazandı.

Bad (1987) adlı bir sonraki albümü, Thriller kadar kopya satmasa da büyük bir satış başarısı elde etti. 1991 yılında Jackson, Sony ile eşi benzeri görülmemiş 65 milyon dolarlık bir kayıt anlaşması imzaladı. Aynı yıl Dangerous albümünü yayınladı.

1980'lerin sonları ve 1990'ların başlarında, Jackson eksantrik bir reküs olarak ün kazandı. Neverland adlı 2,700 dönümlük bir çiftliğe taşındı, burayı vahşi hayvanlar ve bir dönme dolapla donattı. Yüz gerdirme ve burun estetiği geçirdi ve kimyasal tedaviyle cildini açtığı iddiaları ortaya atıldı, ancak giderek artan solgunluğunun bir cilt hastalığından kaynaklandığını iddia etti. 1993 yılında, Jackson halka açık olarak çocuk istismarıyla suçlandı ve soruşturma geçirdi.

Dava mahkeme dışında çözüldü. 1994 yılında Jackson, Lisa Marie Presley ile evlendi; çift daha sonra boşandı. Jackson 1996 yılında Deborah Rowe ile evlendi ve çiftin iki çocuğu, Prince ve Paris, 1999 yılında boşanmadan önce dünyaya geldi.

13 Haziran 2005'te Jackson, genç bir çocuk olan Gavin Arvizo'ya cinsel istismarda bulunma suçlamasıyla suçsuz bulundu.

Michael Jackson, "geri dönüşü" olarak lanse edilen planlanan bir konser turundan sadece haftalar önce, 25 Haziran 2009'da Los Angeles, California'da hayatını kaybetti. 50 yaşındaydı.

2019 yapımı Leaving Neverland belgeseli, Jackson'ın hayattayken iki daha inandırıcı cinsel istismar iddiasını gündeme getirdi. Jackson'ın ailesi ve mirası iddiaları reddetmeye devam ediyor.