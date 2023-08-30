Haber: Damla Oya Erman

Lenin ciddi şekilde yaralandı ancak saldırıdan kurtuldu.

Suikast girişimi, Bolşevikler tarafından Sosyal Devrimciler ve diğer siyasi muhaliflere karşı bir intikam dalgasını tetikledi. Rusya, iç savaşın daha da derinleştiği binlerce idamın yaşandığı bir döneme girdi.

1870 yılında Vladimir İlyiç Ulyanov olarak doğan Lenin, kardeşi 1887 yılında Çar II. Alexander'a suikast düzenlemek suçlamasıyla idam edildikten sonra devrimci harekete ilgi duymaya başladı. Hukuk okudu ve Petrograd'da (şu anki adıyla St. Petersburg) pratik yapmaya başladı, burada devrimci Marksist çevrelerle ilişkilendi. 1895 yılında başkentteki Marksist grupları "Çalışan Sınıfın Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği" adı altında örgütlemeye yardımcı oldu ve işçileri Marksist amaç için harekete geçirmeye çalıştı. Aralık 1895'te Lenin ve Birlik'in diğer liderleri tutuklandı. Lenin bir yıl boyunca hapis cezasına çarptırıldı, ardından üç yıl süreyle Sibirya'ya sürgüne gönderildi.

Romanovların vahşi infazı

Sürgün sonrası, 1900 yılında Lenin Batı Avrupa'ya gitti ve devrimci faaliyetini sürdürdü. Bu dönemde takma adı Lenin olarak benimsendi. 1902 yılında "Ne Yapmalı?" adlı bir broşür yayımladı; bu broşürde sadece disiplinli bir parti olarak profesyonel devrimcilerin Rusya'ya sosyalizmi getirebileceğini savundu.

1903 yılında Londra'da diğer Rus Marksistlerle bir araya gelerek Rus Sosyal-Demokrat İşçi Partisi'ni (RSDİP) kurdu. Ancak başlangıçtan itibaren Lenin'in Bolşevikleri (Çoğunlukçular), militarizmi savunurken Menshevikler (Azınlıkçılar), demokratik bir hareketle sosyalizme yönelmeyi savundular. Bu iki grup, RSDİP çerçevesinde giderek birbirlerine karşı çıkmaya başladı ve Lenin, 1912'deki bir Bolşevik Partisi konferansında ayrılığı resmi hale getirdi.

1905 Rus Devrimi'nin patlak vermesinin ardından Lenin Rusya'ya döndü. Rus imparatorluğu genelinde çoğunlukla grevlerden oluşan devrim, II. Nicholas'ın Rus anayasasının benimsenmesi ve seçilmiş bir yasama organının kurulması da dahil olmak üzere reformları vaat etmesiyle sona erdi. Ancak düzen sağlandıktan sonra çar, bu reformların çoğunu iptal etti ve 1907'de Lenin yeniden sürgüne gönderildi.

1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı'na Lenin, emperyalist bir çatışma olarak karşı çıktı ve proletarya askerlerini onları ölümcül siperlere gönderen kapitalist liderlere karşı silah çekmeye çağırdı. Rusya için I. Dünya Savaşı eşi görülmemiş bir felaketti: Rus kayıpları daha önceki hiçbir savaşta hiçbir ulusun gördüğünden daha fazlaydı. Bu arada, ekonomi maliyetli savaş çabası tarafından umutsuzca bozuldu ve Mart 1917'de Petrograd'da gıda kıtlığı nedeniyle isyanlar ve grevler patlak verdi.

Moralı bozuk ordu birlikleri grevcilere katıldı ve 15 Mart'ta II. Nicholas tahttan çekilmek zorunda kaldı, yüzyıllar boyu süren çarlık yönetimine son verildi. Şubat Devrimi'nin ardından (Julian takvimi kullanımı nedeniyle bu isimle anılır), güç etkisiz Eyalet Hükümeti ile asker ve işçi komitelerinin sovyetleri arasında paylaşıldı.

Şubat Devrimi'nin patlak vermesinin ardından, Alman yetkilileri Lenin ve yardımcılarının İsviçre'den İsveç'e giderken Almanya üzerinden Rusya'ya geçmesine izin verdi. Berlin, anti-savaş Sosyalistlerin Rusya'ya dönüşünün (doğru şekilde) Rus savaş çabasını zayıflatacağını umuyordu, bu da Eyalet Hükümeti altında devam eden Rus savaş çabasını zayıflatacaktı. Lenin, sovyetler aracılığıyla Eyalet Hükümeti'nin devrilmesini talep etti ve hükümet liderleri tarafından "Alman ajanı" olarak kınandı.

Temmuz ayında Finlandiya'ya kaçmaya zorlandı, ancak "barış, toprak ve ekmek" çağrısı giderek artan halk desteğiyle karşılandı ve Bolşevikler Petrograd sovyetinde çoğunluğu kazandı. Ekim ayında Lenin gizlice Petrograd'a döndü ve 7 Kasım'da Bolşevik önderliğindeki Kızıl Muhafızlar Eyalet Hükümeti'ni devirdi ve sovyet yönetimini ilan etti.

Lenin, dünyanın ilk Marksist devletinin gerçek diktatörü haline geldi. Hükümeti Almanya ile barış yaptı, endüstriyi ulusallaştırdı ve toprakları dağıttı, ancak 1918'den itibaren çarist güçlere karşı yıkıcı bir iç savaşla mücadele etmek zorunda kaldı. 1920 yılında çaristler yenildi ve 1922'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) kuruldu. Lenin'in 1924 yılında ölümünün ardından cesedi mumyalanarak Moskova Kremlin yakınlarındaki bir mozoleye yerleştirildi. Petrograd onun onuruna Leningrad olarak adlandırıldı. Bir halef seçimi mücadelesi sonrasında, dava arkadaşı devrimci Joseph Stalin, Sovyetler Birliği'nin lideri olarak Lenin'in yerine geçti.