Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,26, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10,02, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,22 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 87,66 yükseldi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,10 azalış gerçekleşti. Tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde ise yüzde 2,61 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 29,13, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 67,2 artış kayıtlara geçti.

Alt gruplar

Yıllık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 79,85 ile malzemeler, yüzde 76,1 ile diğer mal ve hizmetler oldu. Geçen yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 3,39 ile enerji ve yağlar olarak öne çıktı.

Aylık Tarım-GFE'ye göre 2 alt grup daha düşük, 9 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Geçen aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla yüzde 5,36 ile enerji ve yağlar, yüzde 1,92 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 5,02 ile veteriner harcamaları, yüzde 3,65 ile malzemeler olarak sıralandı.

AA