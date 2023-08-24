İSTANBUL AA- Oyuncu, çevirmen ve seslendirme sanatçısı Nisa Serezli'nin vefatının üzerinden 31 yıl geçti.

Gerçek adı Nurinisa Ersan olan sanatçı, Hayrunnisa Hanım ve Emin Sait Bey'in tek çocuğu olarak 12 Nisan 1928'de İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulda çocuk piyeslerinde yer alarak tiyatro yapmaya başladı.

Sanatçı, Erenköy Kız Lisesini bitirdikten sonra eğitimini İsviçre'de sürdürdü. Üniversite eğitimi için yurt dışına gitmeden önce Serezli, ilk eşi Bülent Veziroğlu ile nişanlandı. Çift, 1946'da evlendi, 1947'de oğulları Levent Veziroğlu dünyaya geldi. Nisa Serezli bir yıl sonra ilk eşinden ayrıldı.

Levent Veziroğlu, annesinin vefatından sonra kaleme aldığı "Tiyatrocu Nisa Annem" kitabında, çocukluğunda annesine olan özlemini şu sözlerle aktarmıştı:

"Annemi çok severdim. Tabii ki o da beni. Ne var ki bana ayıracak vakti neredeyse hiç olmadı. Kendisi de bunun farkındaydı sanırım çünkü ben orta yaşlara geldiğimde bir gün bana şöyle demişti: 'Sana vaktimi ayıramadım, biliyorum. Ben yaşlandığımda da senin bana bakmanı, hayatını bana vakfetmeni istemem. Herkes kendi hayatını yaşamalı.' Evet aramızda hep tiyatro oldu. Bir çocuk olarak ben o yıllarda annemin bir tiyatrocu değil de sıradan bir anne olarak vaktinin önemli bir kısmını bana vakfetmesini arzu ederdim ama olmadı. Seyircisi onu benden aldı."

Oyunculuğa Gençlik Tiyatrosunda başladı

Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fransız Filolojisi ve Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünde okuyan Serezli, Gazetecilik Enstitüsünde öğrenimine devam etti. Üniversite yıllarında amatör olarak tiyatroyla ilgilenmeye başladı.

Sanatçı Serezli, bir süre "Yeni Sabah" gazetesinde muhabirlik yaptı, "Hayat" ve "Akbaba" adlı dergilerde yazılar kaleme aldı.

Başarılı oyuncu, 1954'te "On Küçük Yaramaz" adlı oyunla Gençlik Tiyatrosunda oyunculuğa başladı, Küçük Sahne'de "Fare Kapanı" piyesiyle profesyonel oyunculuğa adım attı.

Dormen Tiyatrosu ve Oda Tiyatrosu gibi topluluklarda da çalışan sanatçı 1957'de usta oyuncu Metin Serezli ile evlendi. Serezli çifti 1966'da ayrıldı.

İki kez "Yılın en başarılı kadın oyuncusu" seçildi

Nisa Serezli, 1964'te "Şahane Züğürtler", 1966'da "Tatlı Kaçık" piyeslerindeki oyunculuğuyla "Yılın en başarılı kadın oyuncusu" seçildi.

Çok sayıda oyunu Türkçeye tercüme eden, sinema filmleri çevirileri ve seslendirme de yapan Serezli, 1968'de oyuncu Tolga Aşkıner ile üçüncü evliliğini yaptı. Mutlu evlilikleri ölene kadar devam eden ikili, Nisa Serezli Tolga Aşkıner Tiyatrosunu kurdu.

Usta oyuncu kariyeri boyunca, "Güzel Bir Gün İçin", "Demir Kapı", "Nereden Çıktı Bu Velet", "Tatlı Kaçık", "Yorgun Savaşçı" ve "Eda Hanım" filmlerinin yanı sıra "Nalınlar", "Töre", "Zafer Madalyası", "Çark", "Cennetlik Kaynana" ve "Çıplak Ayaklar"ın da arasında bulunduğu çok sayıda tiyatro oyununda rol aldı.

Yaşamını tiyatro sahnelerine adayan Nisa Serezli, 64 yaşındayken 25 Ağustos 1992'de İstanbul'da hayatını kaybetti.