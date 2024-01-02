Haber: Mert Osman Erman

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, bu adımın, Çinli turistlerin sayısını artırmak amacıyla Eylül ayında başlatılan bir programın bir parçası olduğunu belirtti.

Program, Tayland'ın Çin vatandaşları için vize muafiyeti uygulamasını içeriyordu ve bu adım, Tayland'ın Çinli gezginler için cazibesini kaybetmeye başladığı bir dönemde güçlü bir yanıt aldı. Yetkililere göre, muafiyetin ilk iki gününde 22.000'den fazla Çinli, Güneydoğu Asya ülkesine giriş yaptı.

Srettha, Salı günü bir basın toplantısında, "Şu anda ülkeyi açmaya ve her iki ülkenin turistlerine iyi bakmaya hazırız. Bu güzel bir haber," dedi. "Bu, Tayland ve Çin arasındaki ilişkilerin güncellenmesi ve Tay pasaportlarının önemini artırma anlamına geliyor," şeklinde ekledi.

Çinliler, Malezyalılar'dan sonra Tayland'a gelen ikinci büyük yabancı ziyaretçi grubunu oluşturuyorlar. Tayland Turizm Otoritesi, Kasım ayında 2023 yılı için toplamda 3.5 milyon Çinli ziyaretçi beklediğini söyledi - ki bu hala 4 milyonluk hedefinin altında. Bu rakam, 2019'da oraya giden neredeyse 11 milyon Çinli turistin neredeyse yarısıdır, ancak 2022'de sadece 270.000 ziyaretçi aldığından ciddi bir iyileşme anlamına gelir.

Turistlerin Tayland'ı ziyaret etmekten kaçınmalarının nedenleri arasında, Covid sonrası düşük maliyetli uçuşların eksikliği ve yavaşlayan Çin ekonomisi bulunmaktadır. Ancak bazı insanlar, turistlerin Myanmar veya Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezlerinde çalışmak üzere sınır ötesine kaçırıldığına dair söylentiler sonrasında güvenlik endişeleri de dile getirmişlerdir. Turistler ayrıca, geçen yıl Ekim ayında Bangkok'un en ünlü alışveriş merkezinde bir Çinli anne öldüren bir silahlı saldırıdan sonra da endişeliydi.

Turizm otoritesi, 2024 yılı için 8.2 milyon Çinli turist hedefi belirledi.

Çin de turistleri çekmek için vize şartlarını kaldırıyor. Geçen Kasım ayında, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Malezya'dan gelen ziyaretçiler için vizesiz bir deneme başlattığını duyurdu. Program, Aralık ayında başladı ve bu yılın sonuna kadar sürecek.