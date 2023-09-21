TBB'den yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği 2023-2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde, maktu ücretlere ilişkin önceki tarifenin yayımı sonrası oluşan mali tablo dikkate alınarak ortalama yüzde 90,40 oranında artış yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Adalet Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda varılan mutabakatla, aynı davada sanığın müdafiliği görevini yürüten özel vekaletnameli avukat ile zorunlu müdafi sıfatı ile hizmet veren avukat arasındaki ayrım kaldırılmıştır." ifadesine yer verildi.

Aynı emek ve mesaiyi veren iki meslektaşın hak ettiği ücretin de birbirine eşitlenmesi sağlandığı aktarılan açıklamada, "Bu düzenleme yurttaşların adalete erişim ve savunma haklarını etkin bir şekilde kullanmaları bakımından da önemli bir kazanım olmuştur." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, ayrıca tarifenin nispi ücretleri düzenleyen üçüncü kısmında miktarlarda ilk iki basamakta yüzde 100 olmak üzere çeşitli oranlarda artış sağlandığı, böylelikle açılan davaların büyük bir kısmını oluşturan ilk dört basamakta yer alan kalemlerde de önemli miktarda artış gerçekleştirildiği belirtildi.

Tarifenin "Amaç ve Kapsam" başlıklı maddesine, "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz" hükmünün eklendiği de ifade edildi.

Uygulamada birliği sağlamak üzere tarifenin "Avukatlık Ücretinin Kapsadığı İşler" başlıklı maddesine, "Hangi sebeple olursa olsun, temyiz veya istinaf başvurusu üzerine verilen bozma veya kaldırma kararı sonrasında hükmolunan yargı kararlarında, hükmün verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır." hükmünün eklendiği de aktarıldı.

AA