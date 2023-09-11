İstanbul

Başkan Göksel Gümüşdağ ile yönetim kurulu üyelerine kendisini göreve getirdiği için teşekkür eden Atan, "Çok heyecanlı ve gururluyum. Başakşehir Kulübü, kurumsal yapısını tamamlamış, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hafızası olan bir kulüp. İnşallah Başakşehir'i tekrar Avrupa'da mücadele eden, zirve yarışının içinde olan bir kulüp haline getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Turuncu-lacivertli ekibin sezona iyi başlayamadığını belirten Atan, şunları kaydetti:

"Bu sezon başlangıç olarak kötü görünse de mevcutta iyi bir kadroya ve yapılacak transferlerle de tekrardan zirve mücadelesi verecek bir kulüp yapısına sahip. Verebileceğimiz tek söz bir önceki günden daha çok çalışmak, Başakşehir'in yapısına uygun futbolu oynatmak, topu talep eden ve oyuna hükmeden bir futbol sergilemek. Hedefimiz, topla hızlı oynayan ve istediği hücum aksiyonlarını gerçekleştirebilen bir oyun sergilemek. Bu da zaten kulübün DNA'sında var. Bunu rahatlıkla gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Her iki taraf için de hayırlı olsun."

Futbol zekası ile pas kalitesinin yüksek olduğu oyunculardan kurulu bir takım olduklarını aktaran 43 yaşındaki teknik adam, "Dokunuşumuzun çabuk olacağını düşünüyorum. Başakşehir'in DNA'sında oyuna hükmetmek var. Daha hızlı oynayarak, daha şiddetli baskılar yaparak, önde kaybedilen topu hızlı geri kazanmaya çalışan bir Başakşehir oluşturmak istiyoruz. Ancak bu bir süreç gerektiriyor. Biz de ekip olarak sezon içinde ilk kez bir takım alıyoruz. İnşallah en kısa zamanda hem oyunda hem de sonuçta değişiklikleri hissettiririz." görüşlerini dile getirdi.

"Kulübümüzden ayrılacak hiçbir oyuncu üzerinden görüşme yapmadık"

Çağdaş Atan, mevcut kadrodan bir oyuncunun ayrılmasını istemediğini söyledi.

Adı transferde geçen Berkay Özcan'ın beğendiği bir futbolcu olduğunu anlatan Atan, şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüzden ayrılacak hiçbir oyuncu üzerinden görüşme yapmadık. Bütün oyuncularımızı elimizde tutmak istiyoruz. Başakşehir, üreten, satan ve yetiştiren bir kulüp. Çok iyi bir akademik yapı var. Oradan da faydalanmak istiyoruz. Yıllardır özlediğimiz bir havuzu bulacağımız bir akademi. Başakşehir Kulübü, hem rekabet edecek hem de yetiştirecek. Ortak amacımız bu. Berkay ile ilgili herhangi bir gelişme yok. Benim de çok beğendiğim ve çalışmayı sabırsızlıkla beklediğim bir oyuncu. Farklı bölgelerde kullanabileceğimiz, onu saha içinde mutlu edebileceğimiz oyuncu. Umarım o da bize gerekli karşılığı verir ve tekrar bir çıkış yakalar. Böyle bir çıkışa ihtiyacı var ve gerçekten kalitesi çok yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz."

"Hedefimiz Avrupa kupalarında mücadele edebilmek"

Çağdaş Atan, Avrupa kupalarında mücadele eden ve ilk 5'e oynayan bir takım kurmak istediklerini dile getirdi.

Sezona iyi bir başlangıç yapılmamasına rağmen farkı kapatabileceklerini anlatan turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, "Ana hedef şampiyonluk değil ama ona ulaşabilmek için mücadele edebilmek, Avrupa kupalarında mücadele edebilmek, ligde ilk 4-5 içinde yer alabilmek. Başkanımız ve yönetimimiz bunu bana net bir şekilde iletti. Biz de bunun bilincinde buraya geldik. Ben de rekabet eden teknik direktörler arasına girmek istediğim için bu birliktelik oluştu. Şu anda ligde Avrupa kupaları hedefinden 7 puan gerideyiz. Yolumuz biraz uzun, bir süreç var ama yapacağımız değişikliklerle bu farkı kapatacağımızı düşünüyorum. Takımıma inanıyorum, güveniyorum. Emre hocaya da bıraktığı kaliteli takımdan dolayı teşekkür ediyorum. Dominant bir oyun vardı. Bunun üzerine farklı bir yapıyla farklı bir oyun inşa etmek istiyoruz. İyi bir miras aldığımızı söyleyebiliriz. Emre hoca ve ekibine teşekkür ederiz." diye konuştu.

Atan, Trendyol Süper Lig'de ilk 3 maçlık periyotta İstanbulspor, Galatasaray ve Fenerbahçe ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine, "Kağıt üstünde dezavantaj gibi duruyor ama bu rakiplerin hepsiyle oynayarak geldim. Ekip olarak bir hafızamız ve çalışmışlığım var. Analiz için elimizde yeterli veri ve data mevcut. Tabii ki bambaşka bir takımla sahaya çıkacağız. Her lig maçı oynanacak, hepsi çok zor. Rakip fark etmez. Amacımız oyuna hükmeden, hızlı ve coşkulu oynayan bir takım. Başakşehir civarında oturan insanlara seyir zevki yüksek bir oyun vadetmek istiyoruz. Başakşehir maçlarını keyifli bir hafta sonu aktivitesine çevirebiliriz. Amacımız insanları tekrar stadımıza çekebilmek." diyerek sözlerini tamamladı.

AA