İSTANBUL AA- Türk savunma sanayinin önde gelen isimleri, "TEKNOFEST Paydaşları Gençlerle Buluşuyor" etkinliği kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

Etkinlikte Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde konuşan Birinci, dijitalleşmede çok ciddi bir dönüşüm yaşandığını aktardı.

Birinci, "Türkiye'nin 2002'de 107 bin yatağı var ve 6 bin 800 yatak, tuvaletli, banyolu. Geriye kalan 100 bin yatak çöp. Siz 15-16 yılda 120 bin daha yatak yapıyorsunuz. Aslında 100 yılda yaptığınız yatak sayısından 3 katı kadar kapalı alanı 20 yılda yapıyorsunuz. Eski inşaat anlayışıyla hastanelerimiz ortalama 49 yaşında, şu anda 14 yaşında." diye konuştu.

Dünyada nüfus başına en fazla yoğun bakım yatağı olan ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çeken Birinci, "Bu sebeple Kovid-19 sırasında bir tane insanı nefessiz bırakmıyorsunuz. Bizim nüfusumuza yakın ülkelerden 85 yaşın üstündeki insanları 'hastaneye kabul etmiyorum' diyen Kovid-19 dönemi ülkeleri var." ifadelerini kullandı.

Birinci, salgın döneminde yaşlı nüfusa, gerektiğinde evlerine gidilerek hizmet verildiğini, ülkenin sağlık sisteminin böyle bir noktaya ulaştığını anlatarak, kamudaki yatak kapasitesine ilişkin bilgi verdi.

Hasta-hekim ve sağlık profesyonelliği ilişkisinin sürekli değiştiğini, Türkiye'nin de buna uyumlu hale gelmek zorunda olduğunu dile getiren Birinci, "Çünkü dünya mobil hale geliyor. Birçok teknolojik araç sizin hizmetinizin yerini alıyor. İnsanla aranızdaki ilişki, kalite, dinamik, standart her şey değişiyor." değerlendirmesini yaptı.

Yaşlı nüfus, kronik hastalıklar gibi durumların hastalık yükünü artırdığını ifade eden Birinci, personel eksikliğinin dünyanın her tarafında yaşanan bir sorun olduğunu, bu konularda inovasyon yapılması gerektiğini bildirdi.

Birinci, "Öyle şeyler yapmanız lazım ki bu kaynaklar bu ülkeye yetmeli ve siz bu ülkede sağlık hizmeti vermelisiniz. Dünyada sağlığa başvuru sayısı en yüksek ülkelerden biri biziz." dedi.

"Dünyadaki en büyük randevu sistemini kurduk"

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Türkiye'nin 2010'da dünyadaki en büyük randevu sistemini kurduğunu, ülkedeki herkesin bu sistemden en az bir defa faydalandığını ve şimdiye kadar 1 milyar 380 milyon randevu verildiğini söyledi.

Türkiye'deki sağlık sistemini tek bir finansal modelin altında topladıklarına işaret eden Birinci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2012'den bu yana ilaç takip sistemiyle, üretimden ya da gümrükten en son ilacı kullanan kişiye varana kadar bu süreci takip ediyoruz. İlaçlarla alakalı herhangi bir geri toplama ihtiyacı olduğu zaman ya da o ilaçla ilgili bir problem çıktığı zaman o ilacın kimde olduğunu, kimin kullandığını, kimi takip etmemiz gerektiğini, Türkiye'de hangi alanda ne kadar ilacın satıldığını, hangi ilacın daha çok tüketildiğini biliyoruz. Sürekli pazar analizi yapıyoruz. Eczanelerimiz günlük 79 milyon işlem yapıyor."