İzmir , İstanbul'da çekilen "Teorem " filminin tanıtımı Westin Nişantaşı otelde oyuncuların katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye'de çekilen konu bazında ilk kez çekilen bir film. Filmin hikayesi ; Başrol oyuncusu Sadi Celil Cengiz fizikçi genç bir bilim adamını canlalnrıyor.

Diğer başrol oyuncusu Gencer Güvercin Ünlü bir motorsiklet sürücüsünün başından geçen doğa üstü olayları konu alan bilim kurgu türünde bir.

"Teorem" filmi 31.05.2024 tarihinde sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor.

HABER:SUAT ÜNAL