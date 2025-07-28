Süleyman Efendi Hazret’lerinin Tecdid, ihya ve aynı zamandra Tedris vaezifesiyle tavzif buyrulmasından sonra, 1936 yılından i’tibaren, ilk talebesi, daha ziyade,formel eğitim almayan, ama, ilim ve irfan sofrasıandan a’zemî derecede istifade edenler,Merhum’lar, Avukat Osman Bey,Tesbihci Baba olarak meşhur, Tükistan’lı Murtaza Efendi, Kayseri’li Hacı Refik Bürüngüz, Konyalı, olarak bilinen, Merhum, Mustafa Doğanbey’lerdir. Formel eğitim ile ilk Tedrisatında bulunan,1939 yılında, ”Çırpanlı, Hocaefendi,” unvanıyla meşhur, Mustafa Çırpanlı,Hoca’mızdır.Çırpanlı Hoca’mız,gece- gündüz, denilmeden,sür’atlendirilmieş bir şekilde, kısa zamanda bütün âlât ve â’lâ ilim’lerin tamamını bitirmiş, Süleyman Efendi Hazret’leri, mücâz ve mücîz olması hasebiyle,( kendisine bütün ilimlerden icazet verilmiş ve kendisi de, bütün bu âlât ve â’lâ ilimler için icazet verme salahiyetine sahip bulunduğu için,) bütün ilimlerden kendiesine icazet vermiştir.( Hazreti Üstazımızın Mustafa Çırpanlı’ya verdiği İcâzetnâme’nin aslına uygun bir sureti, fotokopisi,bu satırları yazan fakir’in hususî arşivi arasında bulunmaktadır.) Mustafa Çırpanlı Hoca,Hazreti Üstazımızın icâzet verdiği ilk ve tek talebesidir. Mustafa Çırpanlı Hoca, Aslen, Rumeli’li, sodyadını aldığı, “ Çırpanlı,” dır. Evlâdı Fâtihân’dandır. Ailesi,Antalya- Alanya’yı yurt edinmişti.Alanya’da, imamlık, Kur’ân Kursu muallımlığı,Müderrislik yaptı, İzmir Müftü Yardıomclığı, Birecik Müftülüklerinde bulundu. İstanbul’daki ve Alanya’da Tekâmül okuttu binlerce, talebe, müftü-vaiz, imam-hatip ve Kur’ân Kursu muallimi yetiştirdi.Çırpanlı Hoca, ahier-i ömründe, Antalya- sAlanya’da ikamet ediyordu, fakat, Ortaanadolu, Akdeniz ve Ege Bölgesinin tamamında tanınıyor, ve bölgelerde,” Çırpanlı Hocaefendi,” olarak biliniyordu.Alanya’da, Çırpanlı Hoca’mızdan başka bütün Türkiye’nin yakından tanıdığı, Süleyman Efendi Hazret’lerinin talebe ve müntesipleri de vardı.Çırpanlı Hoca’mızın bütün seyahatlerinde kendisine refakat eden, Alanya’da bulunduklarında ise, hiç ayrılmayan, Alanya’lı’ların, “ Kerim Ağası,” Kerim Çağrıcı, hem talebesi, hem yakın arkadaşları,Kalaycı Hoca, Merhum, Mehmed Oral, Demirci Hoca, Merhum, Mustafa Özdemir, ( Gazioğlu), Biletçi Mehmed Bey olarak bilinen, Merhum, Mehmed Akçelioğlu, Merhum,Mehmed Akçelioğlu, 1959 yılında Hazretimizin irtihalinden iki ay kadar önce vefat edinceye kadar, Hazreti Üstazımızın Kâtib-i Umûmisi gibi vazife yapıyordu.Merhum, Mehmed Akçelioğlu’nun damadı, Fevzi Alaydın, Zühdü’nün Hüseyin olarak bilinen Merhum, Hüseyin Özge. ( Merhum, Hüseyin Özge, bu satırların muharriri’nin, 1957 yılında ilk hocasıydı.” Kıvrasıllı, Mustafa Efendi,” olarak meşhur, Mustafa Arıkan, tek başına, bir vakıf müessesesi, gibiydi ve bir vakıf insandı. 1950’li yıllarda, tek başına, Merhume, Muhtereme, Refika’ları, Hadîce Cihâde Hanım’ın ailesinden kalan Oba Çiftliğinde 150 talebe’nin tedrisata devam ettiği, bir yurdun-kursun bütün iaşe ve ibâte masraflarını tek başına karşılıyordu. Hayırsever, konar-göçer yörükleri de kendisine yardım ediyorlardı.

Hazreti Üstazımız,Ankara’yı sık sık, ziyaret eder, devrin,Diyanet İşleri reisleri, müşâvere hey’eti azalarıyla, istişarelerde bulunur, daha gayretli olmaları hususunda telkinler bulunurdu.1957 yılında Konya’yı,1957-1959 yıllarında İzmir’i ziyaret etmişti.Hatta, 1957 yılının yaz aylarında, Menemen- Kubilay tertibi gibi bir tertip neticesinde, 59 gün,1957 yılının Temmuz- Ağustos aylarında Kutahya Hapishanesinde mevkuf kaldıktan sonra,bi’hakkın tahliye edildiklerinde, bunca mihnet,zahmet ve ilerleyen diyabete rağmen, İstanbul’a avdet buyurmamış, Ege Bölge’sindeki, İzmir,Manisa,Aydın, Deniuzli’de bulunan, talebe ve müntesiplerinin ma’neviyatlarını yükseltmek için, Kütahya’dan, İzmir’e geçmişlerdi.İzmir’de, Merhum, Nusret İzmit’in Alsancak’daki konağında misafir edilmiş,Burada, Manisa Müftüsü, Merhum, Refik Akçelioğlu, Manisa vaizleri, Merhumlar,Halid Başer, Hüseyin Bakır, Abdullah Şahin kendisini burada ziyaret etmişlerdi. Ayrıca, İzmir eşrafından, Kestanepazarı, İlahiyata Öğrenci Yetiştirme Derneği Başkanı, Akseki’li, Ali Rıza Bey,İzmir Merkez vaizi, Salih Tanrıbuyruğu,Raif Cilasun gibi zevât da kendisini ziyaret etmişlerdi.1959 Ankara ve İzmir ve Konya ziyaretleri bir neiv’i, veda ziyaretleriydi.