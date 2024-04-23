TFF'nin YouToube kanalından yayımlanan kayıtta, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Sivasspor-Fenerbahçe maçında VAR incelemesinin ardından verilen penaltı pozisyonunun kayıtları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.
Müsabakanın 87. dakikasında sarı-lacivertli takımın 2-1 olduğu anlarda Sivassporlu oyuncu Rey Manaj'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonla ilgili paylaşılan kayıtlarda şu ifadeler kullanıldı:
VAR hakemi Benjamin Brand: Kalecinin net bir teması var.
Hakem Cihan Aydın: Evet.
VAR hakemi Benjamin Brand: Kalecinin, hücum oyuncusunun ayağına net bir teması var şut çektikten sonra.
Hakem Cihan Aydın: Evet.
VAR hakemi Benjamin Brand: Lütfen kenara gel, sana sahada incelemede göstereceğim.
Hakem Cihan Aydın: Sahada inceleme mi?
VAR hakemi Benjamin Brand: Sahada inceleme.
Hakem Cihan Aydın: Buğra geliyorum incelemeye.
AVAR hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy: Cihan, kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor sahada inceleme öneriyor potansiyel bir penaltı için.
Hakem Cihan Aydın: Tamam.
VAR hakemi Benjamin Brand: Başlayacağın zaman söyleyeceğim. Sadece durdurulmuş görüntü. Pozisyonun ardından verdiğin bir sarı kart var. İtiraz için mi?
Hakem Cihan Aydın: Evet Benjamin izliyorum.
VAR hakemi Benjamin Brand: Cihan oradaysan duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin. Kalecinin teması tamam.
Hakem Cihan Aydın: Tamam teması gördüm.
VAR hakemi Benjamin Brand: Tamam şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz. Tamam.
Hakem Cihan Aydın: Tamam normal hızda istiyorum, evet.
VAR hakemi Benjamin Brand: Bu.
Hakem Cihan Aydın: Tamam.
VAR hakemi Benjamin Brand: Bu yavaş çekim.
Hakem Cihan Aydın: Tamam. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum.
VAR hakemi Benjamin Brand: Evet. Onaylıyorum, onaylıyorum.
Hakem Cihan Aydın: Tamam, teşekkürler.