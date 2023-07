İSTANBUL, – Prime Video, sevilen fantastik dizisi The Wheel of Time’ın ikinci sezon fragmanını yayınladı. Bu özel fragmanda, dizinin sevilen karakterleri, büyüyen karanlığın ölümcül tehdidiyle yüzleşirken, Elayne Trakand, Aviendha ve Lady Suroth gibi sevilen kitap karakterlerinin de tanıtımına yer veriliyor. Önceden yayınlanmamış görüntülerin yer aldığı fragmanda aksiyon dolu savaşlar ve gizli göndermeler bulunuyor.

The Wheel of Time'ın ikinci sezonu, Robert Jordan'ın epik kitap serisinin ikinci kitabı The Great Hunt'ın yanı sıra üçüncü kitap The Dragon Reborn'dan alınan kesitlerle uyarlandı. Çek Cumhuriyeti, Fas ve İtalya'da çekilen ikinci sezonda, Rosamund Pike (Gone Girl, I Care a Lot) Moiraine Damodred rolünde, Daniel Henney (Criminal Minds) Lan Mandragoran rolünde, Josha Stradowski (Gran Turismo) Rand al'Thor rolünde, Zoë Robins (Power Rangers Ninja Steel) Nynaeve al'Meara rolünde, Madeleine Madden (Dora and the Lost City of Gold) Egwene al'Vere rolünde, Marcus Rutherford (Obey) Perrin Aybara rolünde, Dónal Finn (Rogue Heroes) Mat Cauthon rolünde ve Ceara Coveney (Young Wallander) Elayne Trakand rolünde yer alıyorlar.

Fragmanın yayınlanması, aynı zamanda #WOTWednesdays'in dönüşünü de müjdeliyor. 1 Eylül’de yapılacak lansmandan itibaren, her çarşamba günü ikinci sezona ait haber ve içerikler yayınlanacak.

Rober Jordan'ın 90 milyondan fazla kopya satarak tüm zamanların en popüler fantastik kitap serileri arasında yer alan seriden uyarlanan ve bir Amazon Original dizisi olan The Wheel of Time’ın ikinci sezonu

1 Eylül’de dünya çapında 240’tan fazla ülke ve bölgede sadece Prime Video’da yayına girecek.

HABER: BÜLENT ÇAMCI