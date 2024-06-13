THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, hava kargo şirketi, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile daha önce yaptığı indirimli kargo taşımacılığı anlaşmasını yeniledi.

Anlaşma kapsamında Turkish Cargo, Anadolu'nun dört bir yanında üretilen ürünleri, 30 ülkedeki 40 destinasyona yüzde 30'a varan muhtelif indirim oranlarıyla taşıyacak.

Genel kargo, bozulabilir kargo, yumurta, balık, et, meyve ve sebze gönderilerini kapsayan kampanya, yarın başlayıp 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak.

"Dış ticarete önemli bir katkı sağladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türkiye'nin ihracat seferberliğine destek olmayı birincil görevleri kabul ettiklerini belirtti.

Kurdukları hava kargo köprüleri ve sundukları fırsatlar sayesinde Türk ihracatçılarının, stratejik pazarlara avantajlı maliyetlerle ulaşıp, küresel rekabette güçlerine güç kattıklarını kaydeden Bolat, "Bu doğrultuda TİM'le imzaladığımız son kampanya kapsamında, seçili destinasyonlarda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50'den fazla artış elde ederek, dış ticarete önemli bir katkı sağladık. Yeni kampanyamızda ise titizlikle seçilmiş 40 destinasyonda kullanılmak üzere ciddi bir kapasiteyi ihracatçılarımızın hizmetine sunuyoruz. Gelenek haline gelen bu işbirliğimizin, ülkemizin ihracat hedeflerine büyük katkı sağlamasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"THY ile beşinci kez bu protokolü imzalıyoruz"

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise Cumhuriyet'in ikinci 100 yılına Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ve hedefiyle başladıklarını kaydetti.

Bu yıl 267 milyar dolarlık mal ve 110 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedeflediklerini dikkati çeken Gültepe, "Bu hedeflerimize ulaşmak için lojistik kasımızı güçlendirmek zorundayız. Özellikle uzak pazarlara erişimde hava kargo taşımacılığının ayrı bir yeri var. Hız ve maliyet parametreleri burada son derece önemli. Bu noktada en önemli destekçimiz olan ülkemizin gurur kaynağı THY ile beşinci kez bu protokolü imzalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gültepe, "Türkiye ihracatla, THY'nin kanatlarında yükselecek" diyerek çıktıkları bu yolculukta önemli başarılara imza attıklarını vurguladı.

Yeni protokolle hava yoluyla taşımacılığın payını daha da artıracaklarının, 30 ülkedeki 40 şehre, ihracatçılarıların yüzde 30'ye varan indirimlerle ürünlerini ulaştırabileceklerinin altını çizen Gültepe, THY ailesine teşekkür etti.