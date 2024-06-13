Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başta Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden gelecek Türk vatandaşları ve diğer ülke vatandaşlarının kara gümrük kapılarında bekletilmeksizin işlemlerinin yapılması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Yabancı taşıtları ile ülkeye gelen vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için dikkat etmeleri gereken hususların hatırlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Size ve taşıtınıza ait bilgileri seyahatiniz öncesinde Bakanlığımızın internet sayfasında yer alan (www.ticaret.gov.tr) 'e-İşlemler' menüsünden veya 'e-Devlet Kapısı' üzerinden (https://www. turkiye.gov.tr/gtb-tasit-on-beyan) ulaşılabilen Taşıt Ön Beyan Uygulamasına cep telefonu, tablet ya da bilgisayar vasıtasıyla kolaylıkla girebilirsiniz. Uygulamaya girdiğiniz bilgiler, sistemlerimize otomatik olarak aktarılacağından gümrük memurunun bilgileri kontrol ederek onaylaması ile kayıt işleminiz kısa bir sürede tamamlanacaktır. Ülkemize giriş yapacağınız tarihten geriye doğru son 1 yıl içinde en az 185 gün yurt dışında bulunduğunuzdan emin olunuz. Bu durumun e-Devlet üzerinden sorgulanması mümkündür. Ülkemize giriş esnasında taşıtı getiren kişinin ehliyetinin, pasaportunun veya pasaport yerine geçen kimlik belgesinin ibraz edilmesi gerekiyor."

"Taşıtın hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması durumunda ceza uygulanır"

Açıklamada, yabancı pasaportla giriş yapılması durumunda oturum izni hariç en fazla 90 gün süre verildiğine işaret edilerek, "Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilerin ise bu durumlarına uygun kimlik veya pasaportları ile giriş yapmaları halinde taşıtlarına 730 gün süre verilir." ifadesi kullanıldı.

Ülkeye girişte taşıta ait Türkiye'de geçerli sigorta poliçesi ile taşıt ruhsatının ibrazının zorunlu olduğunun vurgulandığı açıklamada, yurt dışından emekli olanlara sağlanan kolaylıklardan yararlanmak için konsolosluk veya elçilik onaylı Türkçe tercümeli emeklilik belgesinin de vatandaşların yanında olması gerektiği aktarıldı.

Vatandaşların başkası adına kayıtlı bir taşıt ile gelmeleri durumunda geçerli bir vekaletname ibraz edilmesi gerektiğinin altı çizilerek şunlar kaydedildi:

"Verilen süre içerisinde taşıtın Türkiye'de bırakılarak yurt dışına çıkış yapılmak istenilmesi halinde taşıtın gümrük idaresine teslim edilmesi veya taşıtın başka birisi tarafından kullanılmayacağını belirten taahhütnamenin verilmesi gerekiyor. Aksi taktirde idari para cezası uygulanır. Bu taahhütname en yakın gümrük idaresine müracaat edilerek veya e-Devlet üzerinde yer alan 'Yurt Dışına Taşıtsız Çıkışlarda Taahhütname Verme ve Kaldırma' hizmeti kullanılarak verilebilir.

Geçici olarak ithal edilen taşıt hak sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla, bu kişinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi, annesi, babası ve çocukları tarafından kullanılabilir. Ülkemize getirildikten sonra taşıtın hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması veya süresi içesinde yurt dışına çıkarılmaması durumunda cezai müeyyide ile karşılaşacağınızı unutmayınız."