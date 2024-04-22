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"Ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturduğu" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasının önünü açan tasarının yasalaşması halinde ana ortak konumundaki Çin ByteDance firması, platformu devretmek zorunda kalacak.

ABD Temsilciler Meclisi, 13 Mart'ta TikTok'un ülkede yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul etmiş, tasarı onay için Senato'ya gönderilmişti.

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Sözcü, ABD’nin TikTok'u yasaklama girişiminin 170 milyon ABD'linin ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği konusunda uyarıda bulunurken, ABD ekonomisine yıllık 24 milyar dolar katkı sunan platformun kapatılmasının 7 milyon işletmeye zarar vereceğini savundu.

BBC'de yer alan habere göre, TikTok Sözcüsü, platformun yasaklanmasını içeren yasa tasarısının ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasını kınadı.

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