Haber: Damla Oya Erman

AB'nin en üst düzey yetkililerinden Thierry Breton tarafından yapılan "stres testi" raporu, TikTok gibi platformların, yanlış bilgilendirme, gizlilik ihlalleri ve yasa dışı içerikle mücadele etmeyi amaçlayan Dijital Hizmetler Kanunu'na (DSA) uyum sağlamaları gereken 25 Ağustos tarihine yaklaşırken geldi.

AB Komisyonu personeli, Pazartesi günü TikTok'u Dublin ofislerinde test etti ve Komisyon Üyesi Breton, Salı günü CEO Shou Chew ile yapılan gönüllü inceleme sonuçlarını paylaştı.

Breton, TikTok'un "uyuma önemli kaynaklar ayırdığını" belirterek, şirketin öneri algoritmalarında ve şeffaflık prosedürlerinde yaptığı değişikliklerin, şirketin yükümlülüklerini ciddiye aldığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Ancak, ek olarak, test sonuçları aynı zamanda TikTok'un tam uyum sağlamak için "daha fazla çalışmaya" ihtiyacı olduğunu gösterdi.

"Tam uyuma erişmek için hızlanma zamanı geldi," diyerek, yetkililerin yaz sonunda TikTok'un uçurumu kapatıp kapatmadığını yeniden değerlendireceğini belirtti.

TikTok, test sonuçlarıyla ilgili bir yorum talebine hemen yanıt vermedi.

TikTok, AB stres testine tabi olan tek büyük teknoloji platformu değil. Geçen ay, Avrupa yetkilileri Twitter'ın DSA uyumunu değerlendirdi ve Facebook'un ana şirketi Meta'nın hizmetlerini stres testine tabi tutma planlarını duyurdu.