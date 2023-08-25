Haber: Damla Oya Erman

Batı Afrika'nın sahilleri açıklarında yer alan Tenerife, İspanya'nın Kanarya Adaları'nın en büyüğüdür ve İspanya'nın en yüksek zirvesi olan, 3,718 metre yüksekliğindeki aktif volkan Teide Dağı'na ev sahipliği yapmaktadır.

Zaten Tenerife'nin bol plajları ve canlı gece hayatı hakkında bilgi sahibiydim, ancak TikTok'un, beş gece sürecek bir tatil için en iyi etkinlikleri ve ziyaret edilecek yerleri seçmemde bana nasıl yardımcı olabileceğini merak ettim.

#TravelTok hashtag'i TikTok'ta 11.4 milyar görüntülenme alırken, #TravelTikTok hashtag'i ise 39.3 milyar görüntülenme alarak uygulamanın tatil ilhamı ve planlaması için popüler bir araç olduğundan şüphe yok.

Seyahat danışmanı sitelerinin aksine, bu sosyal medya uygulaması, kullanıcıların seyahat deneyimlerini ve önerilerini dinamik sesler ve filtrelerle eşlik eden kısa videolar şeklinde sunar.

Kullanıcı üretimi içerik, bir yerin nasıl olabileceğine daha doğru bir portre sunabilirken, aynı zamanda sıradan bir konumu veya cazibe merkezini aşırı derecede abartabilir.

TikTok'ta #tenerife, #teneriferecommendations ve #tenerifecostaadeje gibi etiketlerle Tenerife ile ilgili videolar arayarak, kaldığım güney bölgesi Adeje'deki sahil bölgesi Costa Adeje'ye ait içeriklere baktım. İşte bu aramalar sonucunda yaptıklarım:

Costa Adeje Turist Tren Turu

TikTok Kazandı: Turist "treni."

Birkaç TikTok videosu, Costa Adeje'de keyifli bir yürüyüş yapmayı önerdi, özellikle @laurenjaneknox adlı bir kullanıcının yerel bölge etrafında turist tren turu hakkında paylaştığı bir video ilgimi çekti. 45 dakikalık bir yolculuk olan bu ilginç tren yolculuğunu tercih ettim.

Tren gerçek raylarda değilse de, araç tren şeklinde tasarlanmıştı ve yolcular için üç gölgeli, açık hava vagonu vardı. "Tren", palmiye ağaçları, barlar, restoranlar ve tatil köyleriyle çevrili caddelerde ilerlerken çaldı ve zili çaldı. Yerel halk ve turistler, geçerken bize sıcak bir selam verdiler.

Sonuç: TikTok, işini iyi yaptı. Geleneksel seyahat rehber kitapları bana bunu göstermedi. Bölgede bir afişte tren yolculuğunu görmüştüm, ancak o zamanlarda zaten yapmıştım. Seyahat rehberleri hızlı hareket eder, ancak TikTok daha hızlı hareket eder.

Siam Park Su Parkı

Suyla kaplı karmaşa. Siam Park'ta gece.

Bu su parkı, TikTok kullanıcıları tarafından sıkça önerildi ve birçoğu Tembel Nehir boyunca sürüklenirken yüzen kendi görüntülerini paylaştı. Yüzemeyen biri olarak bile, katılmam gerektiğini hissettim.

Siam Park, Tripadvisor'ın En İyi Eğlence Parkları ve Su Parkları listesinde dünyanın bir numarası olarak yer aldığı için hype haklıydı.

Çoğu TikTok kullanıcısı, sonsuz sıraları önlemek için sabah erken saatlerde gitmeyi önermesine rağmen, ben yaz aylarında perşembe ile cumartesi arasında düzenlenen gece etkinliğini tercih ettim. Sıraların bekleme süreleri kısacaktı, dalga havuzu kalabalık olmayacaktı ve plajda ışıklar ve ateşle aydınlatılan İspanyol müziği çalan bir sahil dinlenme alanı vardı.

Bu, sanki özel bir plajda bir fiesta veya gençlik filminden bir sahne gibiydi. Heyecan vericiydi, ancak park karanlık bir labirent gibi hissettirdi ve navigasyon konusunda yol gösteren az bir rehberlik sağladı. Bu yüzden TikTok kullanıcıları ne demişse demesini takip etmek yerine, turistlerin parkı ilk kez deneyimlemesi için sabahın erken saatleri muhtemelen daha iyi bir zaman olacaktır.

Sonuç: Parkın en iyi nasıl keyif alınacağına dair TikTok önerilerini takdir etmem rağmen, bu yeri bulmak için uygulamaya ihtiyacım olmadı. Bu yılın ilk Siam Park Gece etkinliğine katıldığım için, etkinlik TikTok'ta henüz görünmüyordu, ancak yine de seyahat rehberleri geçti.

Delfin ve Balina İzleme Tekne Turu

Suya atış: Balina izleme tekne turu.

Bazı TikTok kullanıcıları, Tenerife'nin Maymun Parkı veya Loro Parkı gibi yerleri önerirken, ben başka bir sıkça adı geçen hayvan etkinliğini tercih ettim: delfin ve balina izleme tekne turu.

Yaklaşık 13 avro (14.26 dolar) karşılığında iki saatlik bir gezi rezerve ettim. Tekne Los Cristianos limanından Kuzey Atlantik Okyanusu'na doğru yol aldı ve mürettebat, hayvanları kovalamayacaklarını veya rahatsız etmeyeceklerini ve yakınlarında olduğumuzda motoru kısaca durduracaklarını veya kapatacaklarını belirtti. Birkaç kısa yüzgeçli pilot balinası gördüm, bunlardan bazıları teknenin hemen yanından yüzdü. Gerçekten sevimlilerdi.

Herhangi bir yunus veya diğer su altı hayvanlarını göremedim, mürettebatın karşılaşabileceğimizi söylediği türden. Genel olarak deneyim eğlenceliydi, birçok insanın bacaklarını teknenin kenarına salladığı bir yerdi, ancak oldukça fazla sallanıyordu.

Sonuç: TikTok için bir zafer. Evet, bir parça dahi olsa - ve sadece yarısını yaşadığım için bunu söylemiyorum. Birçok video bana tekne yolculuğuna gitmemi söyledi, ancak hangi turlardan birini seçmem gerektiğini hiçbir zaman söylemedi. Geleneksel seyahat rehberleri işi kurtardı, en iyi olanları seçenler listelendi.

Sarı Plaj Kulübü

Sürpriz: Sarı Plaj Kulübü.

Bu plaj kulübü, Veronica Strip üzerinde TikTok kullanıcıları tarafından adanın gece hayatının keyfini çıkarmak için gidilecek yer olarak önerildi. Nasıl gitmeme?

Üst katında sahil kulübesi tarzında bir alan da dahil olmak üzere iki kata sahip açık hava mekanı, ay ışığı altında dans etmenin benzersiz bir deneyimini sunuyordu.

Başka mekanlardan ayrılıyordu, daha küçüklerdi, İngiliz kulüp müziği çalıyorlardı ve çok terliydiler.

Papagayo, serin ve taze havası vardı, İspanyol müziği çalıyor ve sahil boyunca açılan bir sigara içme alanı vardı. Tavan eksikliği, gökyüzündeki havai fişek efektlerinin tam görüntüsünü sağlıyordu.

Sonuç: TikTok, bu tür yerler için yapıldı. Sevimli şeyler. Garip şeyler. "Bilirsen bilirsin" türündeki şeyler. Bu mekan "ışıklar, kamera, aksiyon" diye bağırdı. Görülmeliydi, duyulmalıydı. Bu şovun videolarını görmesem bile, onu biraz öne çıkaran sosyal medya uygulaması sayesinde en iyilerden biri olduğunu görmem pek mümkün değil.

Masca'nın 'Kayıp Korsan Köyü'

Masca: Eğer ulaşabilirseniz harika.

Adanın en yüksek zirvesi, Teide Dağı'na gitmek, TikTok'ta yaygın bir öneriydi. Ancak yanardağdaki yıldızsavar deneyimim kötü hava nedeniyle iptal edildikten sonra, başka bir öneriye odaklandım: Masca köyü.

TikTok'ta "kayıp korsan köyü" olarak tanıtılan Masca, Tenerife'nin Teno Dağları arasındaki vadide yer alıyor. Kaktüs reçeli ve incir reçeli satan hediyelik eşya dükkanlarıyla süslenmiş, güzel manzaralı bir yerdi. İnsanlar adlarını veya baş harflerini oymuş kaktüslerle çevrili patikalar, küçük evler ve restoranlar, küçük bir kilise ve dost canlısı yerel halk bulunuyordu.

Tek dezavantaj, Masca'ya ulaşmanın oldukça zor olmasıydı, sürücülerin dik, dolambaçlı yollarda gezinmesi gerekiyordu. Oraya bir taksiyle gittim - köyde sadece Masca'ya özel bir tur olmadığından - ancak geri dönmek için bir taksi bulmak imkansızdı. Bunun yerine, komşu kasaba Santiago del Teide'ye giden bir otobüsü beklemek zorunda kaldım ve sonra yolculuğuma devam ettim.

Gizli bir sır olarak saklanacak kadar güzel bir yere sahip olan bu yere TikTok'un bakmış olması harika. Ancak TikToker'lar da belki birazcık, ulaşmak için zorlu yolculuk hakkında bir uyarıda bulunabilirdi. TikTok size "nasıl"ı söylemeyebilir (bu noktada geleneksel seyahat rehberleri devreye girer), ancak kesinlikle "neyi" ve "nerede"yi söyleyecektir - özellikle en iyi saklı yer ise.

Otelimdeki bir çalışan, Masca hakkında bilgi sahibi olduğumu ve nasıl öğrendiğimi öğrenmekten şaşkındı!

Sonuç: TikTok, bir sonraki seyahatimde sizi tekrar göreceğim. Ama sadık olmayacağım. Uygulama, bir Instagram gönderisi için değerli noktaları bulmak için güvenebileceğiniz bir araç olarak kullanılabilir. Tek başına kullanıldığında sizi karmaşık ve benim durumumda mahsur bırakabilir.