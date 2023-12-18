Haber: Damla Oya Erman

Chalamet, "Saoirse Ronan'la birlikte bir kameo yapma fikri vardı" dedi ve ekledi: "Kameonun ne olacağını bilmiyorum. Sanırım reddedilmiş Ken'lerden ya da Barbilerden biri olacaktık. Alan değil. Belki de reddedilmiş bir Fransız Ken vardı yolda."

Chalamet, "Barbie"nin çekildiği sette "Wonka" filmini çekerken, yönetmen Greta Gerwig'in bu ikilinin yeniden bir araya gelmesini sağlamaya çalıştığını doğruladı.

Gerwig, "İkisi de yapamadı," dedi ve ekledi: "Timothée sete uğradı ve 'Bu filmde olmalıydım' dedi. Ve ben de 'Biliyorum! Neden bu filmde değilsin?' dedim."