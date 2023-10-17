Haber: Damla Oya Erman

Bu beklenen 4K Blu-ray sürümü, 5 Aralık'ta evlerinize gelmeye hazırlanıyor. İki disklik set, filmi 4K diski üzerinde, bir dijital kod ve özel içeriklerle dolu bir standart Blu-ray içeriyor ve şu anda Amazon'da 37,99 dolar karşılığında ön siparişle satın alınabilir.

Görüntü ve ses kalitesine önem verenler için, bu sürüm, Dolby Vision ve HDR10 desteğini sunuyor ve uyumlu 4K Blu-ray oynatıcılarında bu formatları destekleyebiliyor. Ayrıca, ses sunumu Dolby Atmos yönlü ses sistemlerinden yararlanabiliyor.

Blu-ray.com'un verdiği bilgilere göre, Titanic'in 4K Blu-ray setinin koleksiyoncu sürümü de yakında piyasaya sürülecek, ancak perakendeciler henüz alışveriş bağlantılarını yayınlamış değil. Şu ana kadar sitedeki forumlarda paylaşılan bilgilere göre, bu koleksiyoncu versiyon gerçek Titanic hayranlarının tercihi olacak gibi görünüyor. Disklerin yanı sıra, set aynı zamanda çekimlerden alınmış fotoğraflar, nota kitapları, Titanik'e binmek için taklit biletler ve daha fazlasını içeriyor.

Bu özel sürümün maliyeti ve ne zaman temin edilebileceği hakkında daha fazla bilgi geldiğinde, sizlere güncellemeler sunacağız. Titanic hayranları için heyecan verici bir yeniden yayın, unutulmaz anları tekrar yaşama fırsatı sunacak.