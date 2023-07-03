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Yönetici, "Mağazadaki sigara içme odasında çakmağı yaktığım an patlama oldu." ifadesini kullandı.

Restoranın yöneticisi, NHK'ye verdiği demeçte patlamanın sigara içmek için ayrılan bölümde meydana geldiğini belirtti.

8 katlı binanın ikinci katındaki yangın kısa sürede söndürüldü. Tokyo İtfaiyesine göre patlamada restoranın 2 çalışanıyla binanın önünden geçen 2 yaya yaralandı.

Haberde yer verilen görüntülerde yangın çıkan restorandan yükselen duman ve yola saçılmış cam parçaları dikkati çekti.

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Devlet Televizyonu NHK'nin haberine göre, Şimbaşi bölgesindeki binanın ikinci katında bulunan restoranda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

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