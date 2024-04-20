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Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

87. dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin geri pasında kaleci Uğurcan Çakır hata yaparak topu Bourabia'ya kaptırdı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı rahat bir şekilde filelere gönderdi: 1-2

53. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Bardhi'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Gol kararı veren hakem Çağdaş Altay, gelen uyarı sonrası VAR'da pozisyonu izleyerek, pozisyon öncesi Visca'nın Cardoso'ya faul yaptığı gerekçesiyle gol kararını iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

37. dakikada Uğurcan Çakır'ın kale vuruşu ile sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi.

28. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Meunier'in ceza sahasında Bourabia'ya müdahale sonrası maçın hakemi Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. Uyarı üzerine VAR'da pozisyonu izleyen hakem, pozisyonda faul olmadığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

21. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Morte'nin pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Shukurov'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topa sahip oldu.

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