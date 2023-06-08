İSTANBUL- 13,8 milyar yıl önce evrenin başlangıcında ilk nesil süper kütleli yıldızların var olup olmadığı, bilim camiası tarafından uzun süredir merak edilen bir gizem oldu. Yıllar süren araştırmaların ardından Çinli bilim insanları, ilk kez ilk nesil süper kütleli yıldızların varlığına dair kanıtları keşfetti ve böylece en eski yıldızların varlığını kanıtlamış oldu.



Bilimsel araştırma sonuçları, bugün uluslararası akademi dergisi Nature’da yayımlandı. Çin Bilimler Akademisi Ulusal Astronomik Gözlemevleri’nin bilim araştırma ekibi, Hebei eyaletinde bulunan Guo Shoujing Teleskobu’nu kullanarak ilgili araştırma çalışmalarını gerçekleştirdi.



Araştırmacılar, teleskop aracılığıyla elde edilen milyonlarca yıldız spektrumuyla Samanyolu galaksisinin çevresinde dünyadan yaklaşık 3,327 ışık yılı uzaklıkta, yaklaşık 0,5 güneş kütlesine sahip bir yıldız kalıntısı buldu. Araştırmalar, yıldızın metal içeriğinin son derece düşük olmasının yanı sıra, birinci nesil yıldızların sona ermesinden sonra ortaya çıkan ikinci nesil yıldızların teorik özelliklerine sahip olduğunu gösteriyor.

HABER: METE YILMAZ

