Haber: Mert Osman Erman

23 yaşındaki özel, 18 Temmuz'da rehberli bir turdayken Güney Kore'den sınırı geçti.

Özel King, yasa dışı olarak geçtiğini kabul etti ve Kuzey'de sığınmak istediğini belirtti, devlet haber ajansı KCNA bildirdi.

Pyongyang'ın askeri personeli alıkoymayı kabul ettiğini ilk kez açıkladığı belirtiliyor. Ancak iddialar doğrulanmadı.

Şu ana kadar yalnızca devlet kontrolündeki KCNA tarafından yayınlanan açıklamada bu bilgiler yer aldı. Özel King'in sağlık durumu veya ülkenin onu mülteci olarak kabul edip etmeyeceği hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi.

ABD askerinin sağlığına dair endişeler, sınırı geçtikten sonra kendisinden haber alınamadığı veya görülmediği için artıyor.

ABD, sınır bölgesini yöneten BM Komutanlığı'nın ve Kuzey Kore ordusuna doğrudan bir telefon hattı bulunan birimi olan UN Command'ın yardımıyla Özel King'in serbest bırakılması için müzakereler yapıyor.

Çarşamba günü Kuzey Kore raporuna yanıt olarak, bir Pentagon yetkilisi, ABD'nin iddiaları doğrulayamadığını ve önceliklerinin Özel King'in tüm mevcut kanallar aracılığıyla güvenli bir şekilde eve getirilmesi olduğunu belirtti. Kuzey Kore, Travis King'e nasıl davranmayı planladığına dair herhangi bir bilgi vermedi, ancak askerin ülkeye "yasal olarak" girdiğini kabul ettiğini söyledi.

Kuzey Kore'nin açıklamasının Özel King'in yasa dışı girişini vurgulaması, onun istese bile onu kalıcı olarak tutmayı düşünmediğini gösteriyor gibi görünüyor. Uluslararası Kriz Grubu adlı düşünce kuruluşunun kıdemli danışmanlarından Christopher Green'e göre, "Bu şaşırtıcı değil. Eğer durum buysa, onlar için tüm siyasi değerini kaybederdi," ancak Kuzey Kore'nin Travis King'in ABD'ye dönüşünü henüz müzakere etmeye acele etmediğini ekledi.

KCNA'daki açıklamada, yargılama veya cezalandırma ile karşı karşıya kalıp kalmayacağı belirtilmedi, ayrıca mevcut yerini veya durumunu da açıklamada yer almadı.

"Travis King, soruşturma sırasında, ABD Ordusu içindeki insanlık dışı kötü muamele ve ırk ayrımcılığına karşı olumsuz duygular beslediği için Kuzey Kore'ye gelmeye karar verdiğini itiraf etti" şeklindeki ifade KCNA tarafından rapor edildi.

"Kuzey Kore veya üçüncü bir ülkede sığınma arayışında olduğunu, eşitsiz Amerikan toplumunda hayal kırıklığına uğradığını söyledi." Özel King, 2021 yılı Ocak ayından beri askerlik yapan bir keşif uzmanıdır ve rotasyonunun bir parçası olarak Güney Kore'de bulunuyordu.

Sınırı geçmeden önce, saldırı suçlamaları nedeniyle Güney Kore'de iki ay hapis cezasına çarptırıldı ve 10 Temmuz'da serbest bırakıldı.

Amerika'ya dönüp disiplin işlemleriyle yüzleşmek üzere uçması gerekiyordu, ancak havalimanından ayrılarak Kuzey ve Güney Kore'yi ayıran Silahlı Bölge'nin (DMZ) turuna katıldı.

Dünyanın en yoğun şekilde tahkim edilmiş alanlarından biri olan DMZ, mayınlarla dolu, elektrikli ve dikenli tel çitle çevrili ve gözetleme kameralarıyla izleniyor. 24 saat boyunca tetikte beklemesi gereken silahlı korumalar bulunuyor, ancak tanıklar, Travis King koşarken Kuzey Kore askerlerinin orada olmadığını söylüyor.

Ailesi daha önce ABD medyasına, ordu içinde ırkçılık yaşadığını iletti. Ayrıca Güney Kore hapishanesinde zaman geçirdikten sonra zihinsel sağlığının kötüye gittiğini belirttiler.

"Devasa bir kabus içinde gibi hissediyorum," dedi annesi Claudine Gates ve ailelerinin cevaplar için çaresiz olduğunu ekledi.

Kuzey Kore, halen nispeten komünist yönetim altındaki nadir ülkelerden biridir ve uzun zamandır son derece gizli ve izole bir toplum olmuştur.

Kim Jong-un liderliğindeki hükümet, sistematik insan hakları ihlalleriyle suçlanmaktadır.

Analistler, Travis King'in gözaltına alınmasının, iki ülke arasındaki ilişkilerin yılların en kötüsü olduğu bir dönemde, Kuzey Kore'nin anti-ABD mesajlamasına katkı sağladığını söylüyor.

Pyongyang'ın muhtemelen uluslararası insan hakları ihlallerine yönelik aldığı eleştirilere dikkat çekme fırsatını seve seve değerlendirdiği düşünülüyor.

BM Güvenlik Konseyi, 2017'den bu yana ilk kez Perşembe günü Kuzey Kore'deki insan hakları durumunu tartışmak üzere bir toplantı düzenleyecek.

Kuzey Kore medyası, Kuzey Kore'nin liderliğini yapacağı BM toplantısı hakkında açıklama yapmadan önce Travis King konusunda bir açıklama yapmıştı.

"Rasial ayrımcılığı ve silahla ilgili suçları teşvik etmekle yetinmeyen ABD, diğer ülkeler üzerinde etik olmayan insan hakları standartları uyguladı," şeklindeydi.