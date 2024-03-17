Haftanın kapanış maçında Sakaryaspor, konuk ettiği Altay'ı 2-0 yendi.

Haftaya en yakın takipçisi Göztepe'nin 6 puan önünde giren ve 27. haftada Teksüt Bandırmaspor'u deplasmanda 3-2 yenen lider Eyüpspor, en yakın takipçisi Göztepe'nin Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kalmasıyla puan farkını 8'e çıkardı.

Sonuçlar

1. Lig'de 27. haftada yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Gençlerbirliği-Kocaelispor: 2-0

Teksüt Bandırmaspor-Eyüpspor: 2-3

Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK: 4-3

Göztepe-Ankara Keçiörengücü: 0-0

Bodrum FK-Boluspor: 1-1

Erzurumspor FK-Tuzlaspor: 1-0

Ümraniyespor-Adanaspor: 2-0

Bitexen Giresunspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 0-6

Sakaryaspor-Altay: 2-0

28. haftanın programı

Trendyol 1. Lig'de 28. hafta programı şöyle:

2 Nisan Salı:

14.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Sakaryaspor (11 Nisan)

14.00 Ankara Keçiörengücü-Ahlatcı Çoruk FK (Aktepe)

17.00 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

20.30 Manisa FK-Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)

3 Nisan Çarşamba:

14.00 Tuzlaspor-Ümraniyespor (Stadı henüz açıklanmadı)

17.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adana)

20.30 Altay-Teksüt Bandırmaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Kocaelispor-Göztepe (Yıldız Entegre Kocaeli)

4 Nisan Perşembe:

20.30 Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)