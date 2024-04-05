Trendyol 1. Lig'in 28. haftası, bugün oynanan Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor maçıyla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Erzurumspor FK, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı müsabakada Bitexen Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

Adanaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Eyüpspor, en yakın rakibi Göztepe'nin de Kocaelispor'a 3-2 mağlup olmasıyla 8 puanlık farkı korudu. İstanbul temsilcisi, hafta sonunda Altay'ı mağlup etmesi durumunda Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

48 puanı bulunan iki ekipten Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor, 47'şer puanlı Bodrum FK ve Sakaryaspor ile 44 puanı bulunan Teksüt Bandırmaspor, haftayı play-off hattında tamamladı.