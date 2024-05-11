Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Goller: Dk. 31 Awuku (Kendi kalesine) (Gençlerbirliği), Dk. 90+2 Sadık Baş (Tuzlaspor)

Hasan Arat'tan kupa finali için Atatürk Olimpiyat Stadı'na yeşil ışık

Hasan Arat'tan kupa finali için Atatürk Olimpiyat Stadı'na yeşil ışık

Gençlerbirliği ise 51 puanla ligi 8. sırada tamamladı.

Bu sonuçla 38 puanda kalan Tuzlaspor, aynı puana sahip Şanlıurfaspor'un averajla gerisinde 16. sırada normal sezonu bitirirken, bu kulvarda küme düşen 3. ve son takım oldu.

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Tuzlaspor , sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.