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Kilisli "özel" judocular, Türkiye'yi Trisome Games'te temsil edecek

Kilisli "özel" judocular, Türkiye'yi Trisome Games'te temsil edecek

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sezonun dördüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:

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