Çekimleri tamamlanan dizinin setinde açıklama yapan yönetmen Ozan Uzunoğlu, yaklaşık 5-6 aydır gündemlerinde olan dizinin çekimlerinin iki buçuk aydır devam ettiğini söyledi.

Uzunoğlu, dizinin yakında tabii ekranlarında olmasının planlandığını aktararak, "Bir aksiyon dizisi tabii ki. Ben projeyi değerlendirirken öncelikle sadece bir aksiyon içerip içermemesi açısından bakmıyorum. Burada ana karakterimizin motivasyonu, bizi nasıl alıp sürüklediği, onun motivasyonu üzerinden hangi hikayelere temas ettiğimiz daha çok ilgimi çekiyor." dedi.

Aksiyon dolu yapımın temel motivasyonunun adalet olduğunu vurgulayan Uzunoğlu, "Küçük yaşlarından beri adaletsizliğe uğramış, mağdur olmuş bir delikanlının katile dönüşmesi fakat o soğukkanlı katilin karşılaştığı bir olay sonucu çok daha duygusal ve dramatik bir maceranın içine girdiği bir proje Çırak." şeklinde konuştu.

Yönetmen Uzunoğlu, dizide çok kıymetli oyuncuların rol aldığına ve iyi hazırlandıkları bir proje olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz bu anlamda çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Ekip olarak işin görseli üzerine 'Neler yapabiliriz, standardın dışına nasıl çıkabiliriz? Daha akılda kalıcı, uzun yıllar sonra da seyircinin merak edeceği, bakacağı bir projeye nasıl ulaşabiliriz?' diye iyi bir hazırlık süreci oldu. Bu iki buçuk aylık çekim sürecinde de gördük ki o hazırlık, o motivasyon bizi iyi bir noktaya getirdi. Umarım seyircimiz de çok beğenecektir. Ben bir projeyi yaparken şunu hedefliyorum; yaptığım film ve dizilerde, 3-5 ay sonra unutulacak bir iş değil, 10-15 sene sonra da jenerasyon değiştiğinde, yeni nesil geldiğinde açıp bu diziyi izlediğinde farklı bir şeyle karşılaşsın, içinde eskimeyen şeyler olsun istedim. Çünkü popüler iş üretmek daha kolay, daha çabuk ama uzun süre akılda kalacak bir projeyi üretmek çok daha ciddi bir çalışma ve titiz çaba istiyor. Bunu başardığımızı düşünüyorum."

"Gençlerin beğeniyle izleyecekleri bir dizi oldu"

Genelde çok titiz olduğunu, kolay kolay beğenemediğini aktaran Uzunoğlu, "Bu, yaptığımız işler içerisinde daha mutlu olduğumuz, seyircinin de çok seveceği, özellikle gençlerin iyi takip edip beğeniyle izleyeceklerini düşündüğüm bir iş oldu." ifadelerini kullandı.

Uzunoğlu, aksiyon sahnelerinin de özenle çekildiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Senaryoyu ilk okuduğumda, işin içindeki aksiyonlara değil de karakterin motivasyonuna ve bizi nereye götürdüğüne dikkat ediyorum. Motivasyon doğru ve haklı olduğu zaman karakterin gireceği aksiyon inandırıcı oluyor. Şayet karakterin motivasyonu ve inancı doğru kurulmamışsa, çok güzel aksiyon sahnesi de yapsanız o seyirciye geçmiyor, inandırıcı olmuyor, akılda kalıcı olmuyor."

Önemli olanın filmin aksiyon içerip içermemesi değil, hikayenin izleyiciyi, iç dünyasında güzel bir yere sürüklemek olduğuna dikkati çeken Uzunoğlu, "Bu anlamda motivasyonu son derece doğruydu. Biz de iyi bir hazırlık ve iyi bir motivasyonla yürüdüğümüz için aksiyon sahnelerimiz başarılı oldu. Sanıyorum birçok aksiyon durumunu Türk seyircisi ilk defa görecek." diye konuştu.

"Aksiyon dolu bir setti, çok fazla oturamadık"

Oyuncu ve senarist Ozan Akbaba ise diziyi yazarken de çekerken de çok özendiklerini ve iyi bir ekiple çalıştıklarını belirterek, "Şu anda setin son günleri, artık bitirmek üzereyiz. Aksiyon dolu bir setti. Çok fazla oturamadık ama bu tadı çok sevdiğim için kendi adıma çok memnun oluyorum." dedi.

Dizideki ana kahramanın sadece adalet anlayışına uyan işleri yapan bir suikastçı olduğunu vurgulayan Akbaba, "Daha sonra suikastlerden birinde bir sorun yaşanıyor ve ölmemesi gereken iki masum ölüyor. Bu masumların ölümü üzerine de birtakım olaylar gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Akbaba, çekimlerin zorluklara rağmen güzel geçtiğini dile getirerek, "Halimden de belli oluyordur, her tarafım kan. Güzel geçiyor yani yapmak istediğimiz şeye ulaşıyoruz. Keyfim yerinde, herkesin de öyle görünüyor. Çünkü iyi, kaliteli bir iş çıkarıyoruz. Umuyorum ki izleyici de benimle aynı fikirde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Senaryoyu yazarken daha zor sahneleri de gözüne kestirdiğine işaret eden Akbaba, şu bilgileri verdi:

"Belki de öğrenmek adına bütün setle birlikte daha sakin adımlar atmaya çalıştık. Çünkü gerçek aksiyon çekmek çok zor. Bunu ekip olarak tecrübe edinmeden ilerlemek zor oluyor. O yüzden böyle biraz standarda oturarak gittik. Sağ olsun Birol Tezcan da senaryoda bana çok destek oldu. Onunla birlikte yazdık diyebilirim. Çok güzel bir iş çıkardık."

Dizi hakkında

Tabii orijinal dizisi Şebeke'ye de imza atan Ozan Uzunoğlu'nun yönettiği dizinin senaryosunu Birol Tezcan ve başrol oyuncusu Ozan Akbaba birlikte kaleme aldı.

Oyuncu kadrosunda Damla Sönmez, Cansu Kurgun, Ali Savaşcı, Barış Yalçın ve Erol Babaoğlu'nun yer aldığı yapım bir sezon ve 10 bölüm olarak çekildi.

Dizinin konusu kısaca şöyle:

"Çırak, namıdiğer Terekeme, müşterileri için faili meçhul cinayetler işleyen, gizemli teşkilat 'Şirket' için çalışan bir suikastçıdır. Geçmişte büyük adaletsizlikler yaşayan Çırak, öldürülmesi gereken kişilerin kötü insanlar olması dolayısıyla insanlık için iyi bir iş yaptığını düşünür. Ancak bir gün tanık olduğu bir olay tüm hayatını değiştirir ve kendisini hiç ummadığı bir mücadelenin içinde bulur."