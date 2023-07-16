İSTANBUL AA- Feriye'de düzenlenen açılış toplantısına TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ve TRT 1 Kanal Koordinatörü Şaban Şikar ile davetliler katıldı.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Varol, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sinemada eşitliğin var olduğu tek alanın senaryo olduğunu ifade ederek, "Ne kadar bütçeniz olursa olsun, ne kadar iyi isimlerle çalışmak isteseniz de hikayenin gücü bunların üstündedir." dedi.

Senaryonun manipüle edilemeyecek bir alan olduğunu belirten Varol, "Bir taşradan çıkıp hayatın içinde gözlemlediği, yaşadığı ve hissettiği şeyleri sinemaya aktaran yazarın bir anda Oscar'a gidecek kadar etki uyandırabileceğini biliyoruz." şeklinde konuştu.

12 Punto'nun dikkat çekici ve fark yaratıcı bütün hikayelere açık olduğunu vurgulayan Varol, "Türkiye'den ve yurt dışından kendisine güvenen, bu yolculukta bizimle birlikte bulunmak isteyen herkese kapımızı açıyoruz. Etkinliğin 5'inci yılındayız ama bu programla destek verdiğimiz senaryoların etkisini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Orta ve uzun vadede güzel sonuçlarını toplum adına alabileceğimiz çok değerli çalışmalar yapıyoruz ve güzel tohumlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kendi Oscar'ımızı oluşturmanın bir başlangıcı olabilir"

Varol, 12 Punto'nun desteklediği yapımların TRT'nin dijital platformu tabii'de yer alıp almayacağına ilişkin, "Bizim için tabii'yi konumlandırırken en önemli motivasyon, TRT bünyesinde inanılmaz oranda bir içerik zenginliği olmasıydı. Yurt içi ve yurt dışına çok sayıda içerik üretiyoruz. Platformun kendi orijinal yapımları da var. Dolayısıyla her bir işimiz aslında tabii'ye hizmet ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Sinemaya yeni bir soluk getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Varol, "Bu süreç belki kendi Oscar'ımızı oluşturmanın bir başlangıcı olabilir." diye konuştu.

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ise bu yılki programın jüri heyeti ve program kapsamında yapılacak etkinliklere dair bilgiler aktardı.

12 Punto hakkında

TRT tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen 12 Punto, 16-23 Temmuz'da Feriye Sineması'nda yapılacak.

Alanında uzman ve değerli isimlerin konuk olacağı etkinliklerde görüntü yönetmenliği, sinema, senaryo yazarlığı, ortak yapım marketleri ve festival programcılarıyla buluşma gibi konular, geleceğin yönetmen ve yapımcı adaylarıyla birlikte ele alınacak.

Senaryo danışmanı Razvan Radulescu, Berlin Film Festivali Avrupa Film Marketi Direktörü Dennis Ruh, yönetmen Danis Tanovic, yapımcı Amra Baksic ile görüntü yönetmenleri Kürşat Üresin ve Cevahir Şahin'in katılımıyla masterclass (ustalık okulu) etkinlikleri düzenlenecek.

Saraybosna Film Festivali Cinelink Direktörü Amra Baksic Camo, Cannes Film Festivali Marché du Film Programlar ve Eğitimler Direktörü Aleksandra Zakharchenko, Karlovy Vary Film Festivali Endüstri Ofisi Direktörü Hugo Rosak, When East Meets West Direktörü Alessandra Gropplero ve Tallinn Black Nights Film Festivali Endüstri Direktörü Marge Liiske de panelde konuşmacı olarak yer alacak.

12 Punto'nun uluslararası jüri üyeleri arasında Oscar ödüllü Bosna Hersekli yönetmen Danis Tanovic, Oscar ödüllü Polonyalı yapımcı Ewa Puszczynska, Saraybosna Film Festivali’nin yaratıcısı Mirsad Purivatra, Doha Film Enstitüsü üst yöneticisi Fatma Al-Remaihi ve Berlin Film Festivali Avrupa Film Marketi Direktörü Dennis Ruh yer alıyor.

Ayrıca Sundance Film Festivali Programcısı Ana Souza, Venedik Film Festivali Seçim Komitesi Üyesi Paolo Bertolin, Locarno Film Festivali Seçim Komitesi Üyesi Stefan Ivancic, Rotterdam Film Festivali Seçim Komitesi Üyesi Delly Shirazi ve Cannes Film Festivali Yönetmenlerin On Beş Günü Programcısı Daniella Shreir ise "Film Seçme ve Programlama & Filmimi A-festivallere Nasıl Gönderirim?" başlıklı panelde bir araya gelecek.

Açık havada film gösterimleri yapılacak

Dünya prömiyerini, en prestijli festivallerden Tokyo Film Festivali'nde gerçekleştiren, Bekir Bülbül'ün yönettiği, TRT ortak yapımı "Bir Tutam Karanfil" filmi ile Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic imzasını taşıyan, TRT yapımı "Komşuluk Halleri" filmi, açık havada gösterilecek.

Gösterimlerin ardından filmlerin yönetmenleriyle söyleşiler gerçekleştirilecek.

Etkinliğin, 23 Temmuz akşamı yapılacak kapanış ve ödül töreni, TRT 2'den canlı yayınlanacak.