Haber: Mert Osman Erman

Avustralya mahkemesinde duyulan davada, Adam Britton'ın düzinelerce köpeği işkence yaparken kendini videoya çektiği ve neredeyse tüm köpeklerin ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

Ayrıca çocuk istismarı materyaline eriştiği videoları internet üzerinde paylaşıyordu.

BBC ve National Geographic yapımı çalışmalarda da yer almış önde gelen bir zoolog olan Britton, daha sonra cezalandırılacak.

Pazartesi günü Kuzey Bölgesi Yüksek Mahkeme'deki bir duruşmada savcılar dava dosyasını sundu

Britton'ın suçlarının büyük bir bölümü çok açık olmaları nedeniyle yayınlanamıyor ve bu kadar "iğrenç" oldukları için yargıç insanları mahkemeden ayrılmaları konusunda uyardı.

Baş Yargıç Michael Grant, davanın gerçeklerini dinlemenin "sinir şokuna" yol açabileceğinden endişe duyduğunu belirterek güvenlik görevlilerini ve alt kademe mahkeme yetkililerini nadir bir şekilde affetmeden dışarı çıkardı, yerel medya bildirdi.

Britton'ın en az 2014 yılından beri hayvanlara karşı "sadist cinsel ilgisi" olduğunu savcılar mahkemeye aktardı ve kendi evcil hayvanlarını sömürdüğü gibi, başka köpek sahiplerini de kandırdı.

Britton, evcil hayvanlarını iş seyahati veya işle ilgili taahhütler nedeniyle isteksizce veren insanları bulmak için çevrimiçi pazar yeri platformu Gumtree Australia'yı kullanıyor, ardından onlarla "iyi ilişkiler" kurarak hayvanların velayetini almak için müzakere ediyordu. Eski evcil hayvanları hakkında güncellemeler için Britton'a başvurduklarında, onlara "yalan hikayeler" anlatır ve eski fotoğraflar gönderirdi.

Gerçekte, kayıt ekipmanı ile donatılmış bir nakliye konteynerinde hayvanlara işkence ediyor ve suçlarının görüntülerini takma adlar altında internet üzerinde paylaşıyordu.

Bu tür bir video sonunda Kuzey Bölgesi polisine iletilmiş ve Britton Nisan 2022'de tutuklanmıştı

Tutuklandığından beri Britton cezaevinde tutuldu ve Aralık ayında yapılacak bir ceza duruşması için mahkemeye geri dönecek.

West Yorkshire'da doğan Britton, İngiltere'de büyüdü ve 20 yıl önce timsahlarla çalışmak için Avustralya'ya taşındı.

Zooloji doktorası olan 51 yaşındaki adam, uzmanlığıyla küresel bir üne sahipti, Charles Darwin Üniversitesi'nde akademik bir pozisyon tutuyor ve hatta usta yayıncı David Attenborough'un mülkünde Life in Cold Blood belgesel dizisinin bir bölümünü çekerken konuk ev sahibi olmuştu.