ANKARA AA- "G20 Araştırma ve Yenilik Girişimi Zirvesi" (RIIG), iklim değişikliği kapsamında "Eşitlikçi Bir Toplum İçin Araştırma ve İnovasyon" temasıyla Hindistan'ın Mumbai kentinde gerçekleştirildi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'yi temsilen katıldığı zirvede, "G20 Araştırma Bakanları Toplantısı" çerçevesinde konuşmalar yaparken, G20 ülke ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Buradaki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mandal, Hindistan'ın başkanlığı sırasında G20 RIIG'nin öncelikli konuları olan "Sürdürülebilir Enerji İçin Malzeme Alanında Döngüsel Biyo-Ekonomi", "Enerji Dönüşümü için Eko-Yenilikler" ve "Sürdürülebilir Mavi Ekonomi" alanlarında araştırma ve inovasyon işbirliğini teşvik etmekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin yeryüzündeki tüm canlılar için ortak bir gelecek inşa etme anlayışına başından beri bağlı kaldığını belirten Mandal, dünyanın kaliteli kalkınmasına "yeşil çözümler" sunmaya açık olduklarının altını çizdi.

Mandal, Türkiye'nin, Ekim 2021'de Paris Anlaşmasını onaylaması ve 2053'e kadar net sıfır emisyon hedeflemesi gibi iddialı iklim değişikliği taahhütlerinde bulunduğuna dikkati çekerek, "Küresel sürdürülebilirliğe kendini adayan Türkiye, iklim değişikliği sorununun aciliyet ve önemini de kabul ediyor." dedi.

Eylülde Arjantin ile ortak çağrıya çıkılacak

Mandal, zirveye davetli ülkelerden Hindistan, Brezilya, Arjantin, Endonezya, Umman, Güney Afrika Cumhuriyeti temsilcileriyle gerçekleştirdiği ikili görüşmelerle küresel araştırma ekosistemindeki işbirliklerin artırılması için görüştüklerini aktardı.

Endonezya Ulusal Araştırma ve Yenilik Ajansı heyeti ile bilim ve teknoloji alanlarındaki işbirliklerinin artırılmasını istişare ettiklerini vurgulayan Mandal, "Ortak Çalışma Grubu oluşturulmasında ve bu şekilde önceliklerin belirlenmesinde mutabık kaldık. Mısır Bilim, Araştırma ve Teknoloji Akademisi heyeti ile Türkiye ve Mısır işbirliği sürecinin etkinleştirilmesinde ve ortak çağrıların açılmasında gördüğümüz yarardan bahsettik." diye konuştu.

Arjantin Bilim, Teknoloji ve Yenilik Bakanlığı heyeti ile olası işbirliklerini görüştüklerini aktaran Mandal, "Yapay zeka, ileri malzemeler, biyoteknolojik ilaç ve deprem çalışmaları gibi alanlarda ülkelerimizin birlikte iş yapma potansiyeli hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Eylülde ortak çağrıya çıkmak üzere mutabık kaldık. Ayrıca Antarktika alanındaki çalışmalarda işbirliğinin oluşturulmasına yönelik neler yapabileceğimizi konuştuk." bilgilerini paylaştı.

Mandal, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden içerisinde muadil kuruluşlardan Ulusal Araştırma Fonu (NRF) ve Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyinin (CSIR) de aralarında bulunduğu bir heyetin, eylülde Türkiye'yi ve TÜBİTAK'ı ziyaret etmesinin planlandığını ve ziyaret öncesi bir çalışma grubuyla işbirliğinin detaylarının netleştirileceğini duyurdu.

Gelecek yılın G20 başkanlığını üstlenecek Brezilya ile resmi işbirliği anlaşmasının en kısa sürede imzalanacağını bildiren Mandal, "Hindistan'da Bilim ve Teknoloji Departmanı (DST) ve Bilim ve Sanayi Kurumu (CSIR) ile işbirliği için en kısa sürede resmi girişimler başlatılacak. Umman Araştırma Konseyi (TRC) ile işbirliği için çalışma grubu kurulacak. Yaptığımız tüm ikili görüşmelerde ülkemizin araştırma odaklı süreçlerinde görünürlüğü ve tanınırlığının ilgili ülkelerin delegasyonlarınca açık şekilde gündeme getirilmesi ve işbirliklerin artırılma istekliliği memnuniyet verici." ifadesini kullandı.

"Yeşil ve dijital ikiz geçişin potansiyeli önemli"

Mandal, düşük emisyonlu sistemlere geçiş için yeşil ve dijital teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için bilimin önemine işaret ederek, yeşil-dijital ikiz geçişi, AR-GE temelli yaklaşımlar ve çevre dostu yenilikçi yatırımların, bilim, teknoloji ve inovasyon (BTİ) politikalarının temelini oluşturduğunu söyledi.

Bu politikanın 2024-2028 döneminde Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı'na da yansıyacağını belirten Mandal, şöyle devam etti:

"Bu, bir sonraki kapsayıcı uzun vadeli stratejimiz olacak. Ülkemizin net sıfır emisyon vizyonuna yönelik çabaları güçlendiriyor. Türkiye olarak, sürdürülebilir bir gelecek arayışında 'Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Tedariki', 'Temiz ve Döngüsel Ekonomi' ve 'Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım'ı öncelik alanları olarak belirledik. Bu alanları kapsarken, yeşil ve dijital ikiz geçişin önemli potansiyelini de göz ardı etmiyoruz."

Mandal, Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu İmece'nin, uzaktan algılama destekli tarımsal sürdürülebilirliğin de önünü açacağını vurgulayarak, Togg'un lansmanı ile elektrikli ve otonom araç teknolojilerine özel bir odaklanma ile sürdürülebilir akıllı ulaşımın da öncelikleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Bugünkü eylemlerin, gezegenin geleceğini etkileyeceğini kaydeden Mandal, "'Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek' ilkelerini benimseyerek, küresel ölçekte kapsayıcılık ve adalet yaklaşımıyla herkes için sürdürülebilir ve müreffeh bir geleceğe giden yolu çizebiliriz. Türkiye olarak, iklim değişikliğinin getirdiği zorlukların üstesinden gelmek için küresel ortaklarımızla işbirliği yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.