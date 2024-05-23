TUNA Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Süleyman Özsakallı, bu anlamlı ve sosyal sorumluluk ruhu yüksek konsere bütün müzik ve Sanat severleri davet ederek şu ifadeleri kullandı: "Tuna Kültür ve Sanat Derneği (TUNADER) sezon sonunda yine yenilikçi ve birlikçi...

"SAZ MI RAKS Mİ?" deyip aşina olduğunuz müzikleri, şarkıları değişik kalıplarla sizlere sunmaktan mutlu olacaktır.



"BİR KİTAP/KİTAPLARINI AL GEL" derken de topluma gerek eğitim dalında gerek farklı noktalarda faydalı olan KAÇOK (Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği) Derneğinin Urla'da açacağı Kütüphaneye destek olacaklar.

"Bir Kitap bir Çocuk" düşüncesiyle müziğimizin ruhunuzu dinlendirmesine, gönlünüzün eğlenmesine izin verin.

Anlamlı gecede sizlerle olmak bizler için onurdur"

Ne zaman ve Nerde mi?

Tarih: 27 Mayıs 2024 Pazartesi

Saat: 20.00

Yer: Ahmet Piriştina Kültür Merkezi

Şemikler 6274/1 sk. 35560

Karşıyaka-İZMİR