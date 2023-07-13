Ankara

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamada, vekaletle kesilen kurbanların ikişer kiloluk paketler halinde depremzede hanelere ulaştırdığı belirtildi.

Deprem bölgesinde 25 bin paketten oluşan 50 tonluk kurban payı dağıtımının gerçekleştirildiği, Et ve Süt Kurumu işbirliğiyle hazırlanan kavurma konservelerinin de yıl boyu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı ifade edildi.

Vekaletle kurban kampanyası kapsamında 21 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine de destek veren Kızılay'ın bu yıl yaklaşık 3,5 milyon kişiye kurban etini dağıtmayı planladığı kaydedildi. ​​

AA