İSTANBUL (AA) - Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom GAMEON, oyun ekosistemine yenilikleri ile katkı sağlamaya devam ediyor. Türk Telekom GAMEON Twitch iş birliği ile oyun tutkunlarına takip ettikleri yayıncıyı destekleme fırsatı sunuyor. Destek verilen kanalda anons edilecek abonelik, yayıncı ve tüm izleyiciler tarafından görünür olurken kampanyadan yararlanan GAMEON'lular, abonelikle birlikte gelen eşsiz ayrıcalıklardan da yararlanabilecek.



Türk Telekom GAMEON; eğlence dünyasındaki yeniliklerden haberdar olmayı ve sevilen oyun yayıncıları ile eğlenceli vakit geçirmeyi sağlayan yayın platformu Twitch ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında kullanıcıların platform üzerinden takip ettikleri bir kanala 1 ay süresince ücretsiz Kademe 1 abone olma fırsatı sunuyor.



Destek verdikleri kanalda anons edilecek GAMEON'lular aboneliğin getirdiği reklamsız yayın hakkı, aboneliğe özel rozetler ve ifadeler gibi yan haklardan da yararlanabilecek.

24 mbps ve üzeri hızda Türk Telekom GAMEON'lular kampanyadan her ay faydalanabilecek.