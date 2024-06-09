Şirketten yapılan açıklamaya göre Türk Telekom, dijital geleceğin inşası için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Herkes için yüksek hızda erişim mottosuyla 81 ilde fiber ağlar ören Türk Telekom, teknoloji birikimiyle yerli ekosistemi destekleyerek Türkiye'yi yarının teknolojilerine hazırlıyor.

441 bin kilometre fiber altyapısı ve yüzde 52'si fiberle bağlı LTE baz istasyonlarıyla Türkiye'nin 5G'ye hazır operatörü olan Türk Telekom, sağlıktan finansa, eğitimden sanayiye birçok alanda öncü 5G çalışmalarına imza attı.

5G'ye geçiş sürecinde yerli unsurları geliştirmeyi odak noktasına alan Türk Telekom, imalat sektörünü, Endüstri 5.0 ve 5G teknolojileriyle tanıştırma konusunda öncü ve Türkiye'nin otomasyonda gelecek vizyonunu şekillendiren WIN Eurasia Fuarı'na teknoloji çözüm ortağı olarak destek verdi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuar, yapay genel zekayla 5G teknolojisindeki gelişmeleri endüstri ile bir araya getirdi.

Teknoloji birikimiyle endüstriyel otomasyon ve 5G alanında birçok farklı sektörde öncü çalışmalara imza atan Türk Telekom, WIN Eurasia'nın internet ve 5G altyapısını sağladı.

Fuarda yer alan 5G Arena'nın içindeki demo fabrika, Türk Telekom ile Nokia'nın teknoloji çözüm ortaklığıyla inşa edildi. 42 teknoloji geliştirici markayı bir araya getiren demo fabrikada, 30 farklı 5G kullanım senaryosu, Türk Telekom teknolojisiyle eş zamanlı şekilde hayata geçirildi.