ŞARM EŞ-ŞEYH

Antalya Turizm Forumu Kurucu Başkanı Selçuk Meral, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen Afrika Turizm Forumu'nda konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Afrika kıtasının turizmde büyük bir potansiyeli olduğuna işaret eden Meral, Afrika'nın ayrıca gelişen bir ekonomiye sahip olması nedeniyle dikkat çektiğini söyledi.

Meral, Türkiye ile Mısır arasında turizm köprüsü kurabileceklerini bildirerek, özellikle "resort" turizmiyle Afrika'ya açılabileceklerini aktardı.

Turizm forumunu Antalya'dan sonra Mısır'a taşıdıklarını belirten Meral, "Bu yıl ilk defa Afrika Turizm Forumu'nu gerçekleştirdik. 50'ye yakın Afrika ülkesinden katılım vardı. Dünyadan turizm profesyonelleri bizimle birlikteydi. Yaklaşık 3 bin kişi foruma katıldı. Bunu da geleneksel olarak devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, yazılımcısından otelcisine yatırımcısından tur operatörüne kadar Türkiye'den yoğun katılım olduğunu anlatan Meral, Türkiye'nin foruma büyük ilgi gösterdiğine işaret etti.

Meral, iki ülke ilişkilerindeki iyileşmenin herkese cesaret verdiğine dikkati çekerek, "Hepimiz çok benzer kültürel altyapılardan geliyoruz, birbirimize benziyoruz, isimlerimiz aynı. Dolayısıyla ilişkilerin iyiye gitmesiyle yeni işbirlikleri doğacak, bu da her yöne yeni açılımlar getirecek. Mısır'ın Afrika'nın kapısı olduğunu düşünüyoruz. Afrika'nın önümüzdeki süreçte çok daha fazla adı duyulacak. Oyunun içine girme ihtiyacı var. Bu forum buna vesile olacak. Turizmdeki gelişme, ekonomik kalkınma başta olmak üzere pek çok hareketliliği de beraberinde getiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Yeni destinasyonlardan birisi Afrika olacak

Rixos Mısır Otelleri Üst Yöneticisi (CEO) Erkan Yıldırım da Mısır'ın tarihi, kültürel ve turizm özellikleriyle 12 ay boyunca tatil yapılacak bir destinasyon olduğunu belirterek, "Sadece, deniz, kum ve güneş üçlemesi değil, Mısır tarihi zenginliği olan bir ülke. Bütün dünyadan özellikle Avrupa'dan, Amerika'dan çok ilgi görüyor. Son zamanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da iyiye gitmesi ve vizelerin kaldırılmasından dolayı Türk vatandaşlardan da talep görüyoruz. İki ülke arasındaki turizm potansiyeli giderek artıyor." ifadelerini kullandı.

Afrika pazarının da turizm alanında gelecek vadettiğine işaret eden Yıldırım, "İnsanlar dünyada seyahat edebilecek yeni destinasyonlar aramaya başladı, bunlardan en önemlilerinden birinin yakın gelecekte Afrika olacağı kesin. Biz de yatırımlarımızla bu pastadan daha fazla pay almak istiyoruz." dedi.