Azerbaycan Merkez Bankasının desteği ile Azerbaycan Sigortacılar Birliği ve Türkiye InsurTech Hub'ın ortaklaşa düzenlediği etkinliğe Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, Azerbaycan Merkez Bankası Başkanı Taleh Kazımov ile iki ülkenin sigorta şirketlerinin yetkili ve temsilcileri katıldı.

Etkinlikte Türkiye'den Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Müdürü Serkan Avcı, Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şevket İlhan Bağören, Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar da yer aldı.

Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Nebiyev, finans ve sigorta sektörlerinde dijital transformasyonunun önemli olduğunu söyledi.

Nebiyev, Azerbaycan devletinin yeniliğe ve dijitalleşmeye önem verdiğini belirtti.

Azerbaycan Merkez Bankası Başkanı Kazımov, Türkiye'nin sigorta sektöründe büyük tecrübeye sahip olduğunu belirtti.

Kazımov, "Türkiye'nin sigorta alanındaki tecrübesinin öğrenilmesi ve Azerbaycan'da uygulanmasına önem veriyoruz. Diğer alanlarda olduğu gibi kardeş Türkiye, sigorta alanında da Azerbaycan'ın yanındadır." dedi.

Türkiye'nin sigorta kurumlarıyla yakın ilişkiler içerisinde olduklarını bildiren Kazımov, "Türkiye'deki Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin benzerinin Azerbaycan'da oluşturulması için müzakereler yapılıyor." ifadesini kullandı.

SEDDK Başkanı Menteş de verinin toplanması, analiz edilmesi ve yönetiminde dünya genelinde iyi uygulama örneği olarak gösterilen Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin Türkiye'de risk değerlendirmesi ve yanlış sigorta uygulamalarına esas teşkil eden pek çok veriyi güvenilir şekilde topladığını, geliştirdiği uygulamalar ile veriyi bilgiye dönüştürerek hem kamu kurumları hem de sektör paydaşları için güvenilir ve değer yaratan öngörü ile modellemeler sunduğunu belirtti.

Menteş, "Azerbaycan Merkez Bankasının talebi üzerine Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi benzeri bir veri merkezinin banka bünyesinde oluşturulması amacıyla işbirliği projesi başlamıştır. İki kardeş ülke arasındaki ekonomik ve sektörel işbirliğinin güçlendirilmesi ve sigortacılık faaliyetlerinin dijital dönüşümü yolunda oldukça önemli ve değerli bulduğumuz bu projeyi tam destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Sigortacılar Birliği Denetleme Kurulu Başkanı Ülviyye Cabbarova ise kardeş ülke Türkiye'nin sigorta alanındaki tecrübesinin Azerbaycan'a büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Etkinlik, Türk ve Azerbaycan sigorta şirketlerinin sunumlarıyla devam etti.