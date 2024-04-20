İzmir

Bu sezon 18 takımın yer aldığı Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezonu ilk sırada tamamlamayı garantileyen Semt77 Yalovaspor, doğrudan Süper Lig'e yükseldi. Lideri takip eden 8 ekibin yer alacağı play-off maçlarının ardından bir takım daha Süper Lig vizesi alacak. Puan cetvelinin son iki sırasında yer alanlar ise lige veda edecek.

Sigortam.Net, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Basketbol, Çayırova Belediyesi, Fenerbahçe Koleji Novotel, Finalspor'un play-off'u garantilediği ligde 2 ekip daha play-off vizesi alacak.

Ligin son 5 sırasındaki 13 galibiyetli Kapaklıspor'un yanı sıra on ikişer galibiyeti bulunan OGM Ormanspor, Pizza Lazza Haremspor, Konyaspor ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'dan ikisi ligden düşecek.

Tüm maçların yarın saat 15.00'te başlayacağı ligde program şöyle:

Konyaspor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Selçuklu Belediyesi)

OGM Ormanspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (M. Sait Zarifoğlu)

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)

Esenler Erokspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler (Başakşehir)

Fenerbahçe Koleji Novotel-Semt77 Yalovaspor (Fenerbahçe Metro Enerji)

Finalspor-Gaziantep Basketbol (Naim Süleymanoğlu)

Kapaklıspor-Sigortam.net (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)

Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Pizza Lazza Haremspor (Iğdır Kazım Karabekir)

Mersin Büyükşehir Belediyesi-Çayırova Belediyesi (Edip Buran)