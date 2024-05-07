Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olimpiyatlar için kota müsabakaları hız kesmeden devam ediyor.

Paris 2024'e Türkiye, 67 sporcuyla katılmayı garantiledi. Haziran ayına kadar sürecek kota müsabakalarında olimpiyata katılım gösterecek Türk sporcu sayısının daha da artması bekleniyor.

Filenin Sultanları 12 kişiyle olimpiyata gidecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 12 sporcuyla mücadele edecek.

FIVB Milletler Ligi ile Avrupa Şampiyonası'nın son galibi olan ve Dünya Kupası niteliği taşıyan Olimpiyat Elemeleri'ni de birinci bitirerek Paris vizesi alan "Filenin Sultanları", Fransa'da altın madalya mücadelesi verecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı (5 kişi) ile okçulukta Klasik Yay Erkek Milli Takımı (3 kişi) da şu ana kadar ekip olarak olimpiyatta yer alaya hak kazanan takımlar oldu. Cimnastik ve okçulukta olimpiyatta yer alacak milli sporcular, takım yarışlarının yanı sıra bireyselde de mücadele edecek.

Bireyselde en çok kota güreşte

Olimpiyat için geri sayım sürerken Türkiye'ye bireysel branşlarda en çok kota kazandıran spor branşı şu ana kadar 9 isimle güreş oldu.

Güreşte milli sporcular; serbest stilde Taha Akgül, İbrahim Çiftçi, grekoromen stilde Rıza Kayaalp, Enes Başar, Burhan Akbudak, Ali Cengiz, kadınlarda ise Yasemin Adar Yiğit, Buse Tosun Çavuşoğlu ile Evin Demirhan Yavuz, Paris 2024'e kota aldı. Güreşte bu sayının daha da artması bekleniyor.

Güreşi 8 sporcuyla yelken ve boks, 7 sporcuyla da atletizm takip etti.

Türkiye, takım sporunda 12 kişilik Kadın Voleybol Takımı'nın dışında şu ana kadar cimnastik ve tekvandoda 5'er, atıcılıkta ve okçulukta 4'er, yüzmede 2, badminton, bisiklet, halter ve eskrimde da birer sporcuyla Paris 2024'e gitmeyi garantiledi.

Karate hariç, Tokyo'da madalya elde eden isimlerin hepsi kota aldı

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan 13 isimden 9'u Paris 2024 için Türkiye'ye kota kazandırdı.

Tokyo'da altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli ile gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu, Paris'te de yer alacak.

Okçulukta altın madalya alan Mete Gazoz, güreşte bronz madalyalar elde eden Taha Akgül, Rıza Kayaalp, Yasemin Adar Yiğit, artistik cimnastikte de Ferhat Arıcan, Türkiye'ye kota getirdi. Bu isimlerin Paris'te olmasına kesin gözüyle bakılırken, ülke kotası olduğu için son kararı ulusal federasyonları verecek.

Tekvandoda ise bronz madalyalı sporcular Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber, Paris 2024 bileti elde etti.

Tokyo 2020'de karatede madalya alan 4 isim ise bu branşın Paris 2024'te yer almayacağından dolayı olimpiyatta mücadele edemeyecek.

Son kota genç okçudan

Türkiye'ye son olarak kotayı getiren isim 17 yaşındaki milli okçu Elif Berra Gökkır oldu.

Genç sporcu, Avrupa Kıtasal Kota Yarışması'nda bronz madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyatları için okçuluğa 4. kotayı kazandırdı.

Paris'te 11 branş garanti

Türkiye, Paris 2024'te 11 farklı branşta yer almayı garantiledi.

Atıcılık, atletizm, yol bisikleti, boks, artistik cimnastik, güreş, okçuluk, tekvando, voleybol, yelken ile yüzmede milli sporcular Paris'te madalya mücadelesi verecek.

Bu branşların yanı sıra diğer olimpik branşlarda da kota müsabakaları sürecek. Bazı branşlarda sporcular dünya sıralamasına göre de kota hakkı elde edebilecek.

Bazı branşlarda isimleri federasyonlar belirleyecek

Bazı branşlarda kurallar gereği, sporcular kota alsa da olimpiyata katılacak isimleri ulusal federasyonlar belirleyecek.

Şu ana kadar kota kazanılan voleybol, atıcılık, yol bisikleti, artistik cimnastik, güreş, okçuluk, yelken ve atletizmde maraton yürüyüş karma takımında katılacak isimlere, ilgili federasyonlar karar verecek.

Kadın-erkek eşitliği var

Şu ana kadar alınan 67 kotada kadın-erkek eşitliği dikkati çekiyor.

Söz konusu 67 ismin 33'ünü kadın, 34'ünü erkek sporcular oluşturdu.