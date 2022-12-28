1 milyon 104 bin ev hayvanı kayıt altına alındı

ANKARA - Evcil hayvanlara çip taktırma süresi 31 Aralık'ta sona erecek. Şimdiye kadar 647 bin 397 kedi, 457 bin 142 köpek ve 18 gelincik olmak üzere 1 milyon 104 bin 557 ev hayvanı kimliklendirilerek, kayıt altına alındı. Ayrıca 31 Aralık'a kadar yetkili kurumlara beyanname veren evcil hayvan sahipleri de 2023'te ceza uygulanmadan hayvanlarına mikroçip taktırabilecek.



5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' gereği, ev hayvanı sahiplerinin, hayvanlarını en geç 31 Aralık 2022 tarihine kadar kimliklendirerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’nde (PETVET) kayıt altına aldırması gerekiyor. Yıl sonuna kadar kayıt işlemlerini yaptırmayanlara 3 bin 642 lira idari para cezası verilecek. Cezalar, il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri ile doğa koruma ve milli parklar şube müdürlükleri tarafından uygulanacak. 6 aylıktan büyük kedi, köpek ve gelincikler il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri tarafından idari para cezası uygulandıktan sonra mikroçip uygulanarak kayıt altına alınacak.



MİKROÇİP NASIL UYGULANIYOR?



İçinde 15 karakterli kod numarası bulunan mikroçip, hayvanın iki kürek kemiği arasına veya sol tarafta boynun kulağa yakın kısmına deri altına enjektör vasıtasıyla uygulanıyor. Böylece sokağa terk edilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminaliyle (mikroçip okuyucular) okunarak sahibi tespit edilebilecek. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm aşıları kayıt altına alınacak.



Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü verilerine göre 1 Ocak 2021'den bugüne kadar ülke genelinde 647 bin 397 kedi, 457 bin 142 köpek ve 18 gelincik olmak üzere 1 milyon 104 bin 557 adet ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.



AKSAKLIKLARA KARŞI 'BEYANNAME'



Mikroçip tedariki ya da sistemsel sorun nedeniyle ev hayvanını kayıt altına aldıramayanlar için de önlem alındı. Buna göre ev hayvanı sahipleri 31 Aralık 2022 tarihine kadar il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine 'beyanname' ile müracaat etmeleri halinde, mikroçip uygulaması ve kayıt işlemi takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlanabilecek. Hayvan sahiplerince il/ilçe müdürlüklerinin yanı sıra serbest veteriner hekimlere de beyanname verilebilecek.



TÜM BİLGİLER KAYIT ALTINA ALINIYOR



Uygulama ile PETVET'e hayvanın adı, pasaport numarası, türü, ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, sahibinin adı, bulunduğu il, ilçe, köy/mahalle bilgileri ile acil durumda ulaşılabilecek kişi bilgileri kaydediliyor. Aşı, sahip değişikliği, kayıp ve hayvana yapılan operasyon bilgileri de uygulama ile kayıt altına alınıyor. Ayrıca pasaportların kaybolması, çalınması veya imhası halinde en geç 60 gün içinde tarım ve orman müdürlüklerine bildirilmesi gerekiyor. Bu durumda yeniden pasaport düzenlenebiliyor. Ev hayvanı sahibi 16 yaşından gün almış, 18 yaşını doldurmamış ise veli/vasisi sorumlu olacak. Ev hayvanı sahipleri, hayvanlarının her türlü bakım ve beslenmesinden sorumlu olacak ve onları terk edemeyecek.



TERK EDENE 6 BİN 72 LİRA CEZA



Sokakta ev hayvanı bulan kişi en yakın tarım ve orman müdürlüğüne başvurarak hayvanın kime ait olduğunun tespit edilmesi sağlanacak. Terk edilmiş ev hayvanı, bulan kişi tarafından sahiplenilmek istenmezse hayvan, bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından havyan bakımevine götürülecek. Evcil hayvanlarını terk eden kişilere ise yeni yılla birlikte 6 bin 72 lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca sahipli ev hayvanlarının ölümü halinde 30 gün içerisinde Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilmesi ve hayvanların pasaportları teslim edilerek sistemden düşülmesi gerekiyor.