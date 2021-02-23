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10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

KONYA merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.  

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Şubat 2021 Salı 10:34
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10 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK içindeki yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 3'ü askeri personel, 12'si 'mahrem imam' olarak adlandırılan 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün Konya merkezli Kocaeli, Sakarya, Kastamonu, Ankara, Kırıkkale, İzmir, Elazığ, Balıkesir ve İstanbul 'da daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kişi, gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FetöTerörOperasyon
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